KONI Klungkung ofrece bonificaciones a los atletas y apunta a 80 de oro en Porprov 2027

VIVA – Comité Deporte Nacional de Indonesia (CABALLOS) Klungkung Regency valora mucho la atleta y entrenadores que han enorgullecido a la región en la Semana Provincial del Deporte (Porprov) Bali XVI 2025.

Este reconocimiento se realizó a través del evento del Premio KONI Klungkung, que también fue el momento de la disolución del Contingente Klungkung en el Salón Cultural Ida Dewa Agung Istri Kanya, Semarapura, el domingo (10/12/2025). Durante este evento, los atletas y funcionarios recibieron bonificaciones como forma de reconocimiento por sus brillantes logros.

El regente de Klungkung, I Made Satria, estuvo presente en persona para entregar las bonificaciones y agradecer los extraordinarios logros de los atletas. Dijo que los logros de Klungkung en Porprov Bali esta vez se duplicaron en comparación con la edición anterior.

«Estoy orgulloso del Contingente Klungkung por este nuevo récord, por el arduo trabajo de KONI Klungkung para los atletas y oficiales. Además de aumentar las medallas, espero aumentar la clasificación al cuarto lugar en el futuro», dijo con entusiasmo el Regente Satria.

Mientras tanto, el presidente de KONI Klungkung, Anak Agung Gde Anom, también expresó su orgullo por este extraordinario logro.

«Esta es una nueva historia para los deportes de Klungkung. Me gustaría agradecer a todos los atletas, entrenadores y funcionarios que han trabajado duro. Este logro es el resultado de una sinergia extraordinaria entre KONI Klungkung, el Gobierno de la Regencia de Klungkung y todos los deportistas», dijo Anom.

Sin embargo, Anom enfatizó que la lucha no ha terminado. Su objetivo es lograr mayores logros en el evento de Porprov 2027 en Buleleng, con la ambición de duplicar el número de medallas de oro.

«Estamos agradecidos por este logro, pero la lucha no ha terminado aquí. Porprov 2027 en Buleleng está cerca. KONI Klungkung tiene como objetivo un mínimo de 80 medallas de oro. Por esta razón, todos los atletas asistirán a un Centro de Entrenamiento (CT) a largo plazo. Diseñaremos un programa de entrenamiento más estructurado e intensivo», enfatizó, recibido por entusiastas vítores de los atletas.

El nuevo récord conseguido por Klungkung también despertó el entusiasmo por otros deportes. Uno de ellos vino de Deportes. parapentequien logró convertirse en el campeón absoluto de Porprov Bali 2025.

El entrenador de parapente de Klungkung, I Komang Gede Artha, admitió que estaba muy agradecido por el apoyo total de KONI Klungkung, que ha proporcionado las mejores instalaciones para los atletas.