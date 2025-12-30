El plan de transferencia de Ruben Neves surge mientras se trama un doble movimiento del Man United

necesito saber
El Manchester United podrá reforzar la plantilla de Rubén Amorim en unos días cuando se abra el mercado de fichajes de enero, con una serie de fichajes entrantes y salientes posibles
Todo lo que necesita saber sobre los últimos rumores de transferencias del Manchester United, ya que la ventana de enero está a solo unos días de abrir sus puertas…
- Se abrieron negociaciones por el talento adolescente Ederson Castillo: El United ha contactado directamente con LDU Quito sobre el mediocampista defensivo Ederson Castillo, de 17 años. A menudo comparado con N’Golo Kante por su estilo enérgico, el joven está valorado en alrededor de 6,4 millones de euros y está siendo monitoreado por varios clubes europeos importantes.
- Al-Hilal insiste en mantener a Rubén Neves bajo el interés inglés: El club saudí Al-Hilal ha presentado una oferta de contrato mejorada a Ruben Neves para evitar que regrese a Europa cuando su contrato actual expire en 2026. El United ve a Neves como una posible opción en el mediocampo, aunque actualmente se le ve más como un plan de respaldo que como un objetivo principal.
- El Sunderland trama un doble ‘secuestro’ de los goles del United: En una medida ambiciosa, Sunderland está vigilando a los mediocampistas franceses Ayyoub Bouaddi y Lamine Camara, quienes, según se informa, están en el radar del United. El desarrollo subraya el creciente estatus de Sunderland, que busca competir con los gigantes de la Premier League por los adolescentes mejor calificados de Europa.
- El Everton apunta a una ambiciosa doble cesión: Según los informes, el Everton está considerando mudarse en enero para que el dúo del United, Joshua Zirkzee y Kobbie Mainoo, fortalezca su equipo para la segunda mitad de la temporada. Sin embargo, las reglas de la liga probablemente los limitarían a contratar solo a uno de estos jugadores cedido por el mismo club.
- El United se aferra al futuro de Kobbie Mainoo: A pesar del interés del Everton y los rumores sobre la frustración del jugador, el United ha adoptado una postura firme de que Kobbie Mainoo no está a la venta. El club ve al joven internacional inglés como una parte esencial de su proyecto a largo plazo bajo la dirección de Rubén Amorim.
- El AZ Alkmaar exige un precio récord para «el próximo Frenkie de Jong»: El Manchester United se ha sumado a una ajetreada carrera por Kees Smit, de 19 años, un jugador que muchos cazatalentos consideran el mejor centrocampista holandés en años. Se espera que el AZ Alkmaar exija una tarifa récord de hasta 60 millones de euros, lo que hace que una transferencia de verano sea más probable que una transferencia de enero.
- Galatasaray prepara impactante oferta por Manuel Ugarte: Los gigantes turcos Galatasaray están planeando un movimiento en enero para Manuel Ugarte, con una posible opción permanente por valor de 25 millones de euros para el verano. Aunque United sufriría una pérdida financiera significativa con su inversión inicial, el mediocampista ha tenido dificultades para asegurarse un puesto titular regular en el sistema actual.