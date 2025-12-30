Jefe de la Policía Nacional revela que la encuesta de confianza pública hacia la Policía Nacional experimenta una tendencia positiva

Jacarta – Jefe de la Policía Nacional de la República de Indonesia (Jefe de la Policía Nacional) General de policía Listyo Sigit Prabowo reveló que el nivel de confianza pública en la Policía Nacional de la República de Indonesia a lo largo de 2025 muestra una tendencia creciente continua.

«El público valora positivamente el desempeño de la Policía Nacional. Esto se demuestra a través de encuesta «La confianza del público en la Policía Nacional continúa experimentando una tendencia positiva y ha recibido el reconocimiento de las instituciones encuestadoras, tanto internacionales como nacionales», dijo Sigit, citado el martes 30 de diciembre de 2025.

El Jefe de la Policía Nacional enfatizó que este logro fue resultado del arduo trabajo de todos los niveles de la Policía Nacional apoyado por la participación activa de la comunidad. Este apoyo es una base importante para que la Policía Nacional lleve a cabo sus deberes de mantener la seguridad, mejorar la calidad de los servicios públicos y fortalecer el profesionalismo y la integridad de la institución.

Según Sigit, la alta confianza pública es capital estratégico para que la Policía Nacional siga presente como protectora, protectora y servidora de la comunidad. También destacó las condiciones de seguridad nacional que se consideraron bastante propicias, donde las personas se sentían seguras al realizar sus actividades en diversas situaciones, incluso de noche.

«Hay resultados de la encuesta del Informe de Seguridad Global en 2025, Indonesia recibió una puntuación de 89 en el Índice de Ley y Orden, lo que coloca a Indonesia en el puesto 19 entre 144 países. Este índice mide el nivel de sensación de seguridad y confianza de las personas en las fuerzas del orden», explicó.

Además, sobre los indicadores seguro caminar solo por la noche, Hasta el 83 por ciento de los encuestados en Indonesia dijeron que se sentían seguros caminando solos por la noche. Este logro sitúa a Indonesia en el puesto 25 entre 144 países encuestados.

Además, Sigit reveló los resultados de una encuesta publicada por Kompas Research and Development en noviembre de 2025. En la encuesta, la Policía Nacional se encontraba entre las tres instituciones estatales más confiables del público.

«Incluso en la categoría de organismos encargados de hacer cumplir la ley, la Policía Nacional ocupa el primer lugar como la institución más confiable, con un nivel de confianza que alcanza el 78,2 por ciento. Este logro brinda apoyo, motivación y entusiasmo para que la institución y todo el personal continúen trabajando de manera profesional y responsable», explicó Sigit.

Agregó que el alto nivel de confianza pública está en línea con la percepción de la sensación de seguridad de las personas en el entorno donde viven. La mayoría de los encuestados dijeron que se sentían seguros, mientras que sólo un pequeño porcentaje dijo lo contrario.