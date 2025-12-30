‘Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve’ inicia grandes calificaciones de especiales

Lo creas o no, dos de los eventos más importantes de la televisión abierta ni siquiera están en horario de máxima audiencia. También cierran el año: “Dick Clark’s New Years Rockin’ Eve With Ryan Seacrest” de ABC abrió 2025 con números récord, mientras que NBC obtuvo otra gran victoria el mes pasado con el 99.° “Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy”.

Comenzando el año con un máximo de 29 millones de espectadores a la medianoche cuando 2024 se convirtió en 2025, “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve With Ryan Seacrest” continúa siendo un gigante mientras los espectadores ven caer la bola en Times Square.

La transmisión se ha convertido en un evento que dura toda la noche, abarcando tanto elementos de horario estelar como nocturno (y por el momento Edición 2026, dirigida por la invitada Diana Rossincluirá una cuenta regresiva de la zona horaria central por primera vez). Pero la parte principal, por supuesto, sigue siendo la transmisión por televisión de 11:30 pm ET a 1:09 am. Para la edición del 31 de diciembre de 2024 al 1 de enero de 2025 de “New Year’s Rockin’ Eve”, la Parte 1 del especial tuvo un promedio de 17,9 millones de espectadores con una calificación de 4,73 entre adultos de 18 a 49 años, según Nielsen. La audiencia alcanzó su punto máximo durante el cuarto de hora de medianoche, alcanzando un total de 21,5 millones y una calificación de 5,70 entre 18 y 49 años.

“New Year’s Rockin’ Eve” continuó su reinado como el programa de Nochevieja más visto en televisión, alcanzando una audiencia 2,5 veces mayor que su competencia más cercana a las 11:30, “New Year’s Eve Live: Nashville’s Big Bash” de CBS. “New Year’s Rockin’ Eve” fue fácilmente el programa número uno de la noche y fue la transmisión de entretenimiento más vista de ABC desde los Oscar de 2024.

Estos son algunos de los grandes eventos televisivos del año:

GLOBOS DORADOS (5 de enero): El 82º Globos de Oro promedió 10,23 millones de espectadores en CBS, colocando la ceremonia entre las 100 mejores transmisiones en horario estelar del año por primera vez desde 2020. Los Globers también aumentaron en demostraciones que incluían a adultos de 25 a 54 años (un aumento del 5 por ciento). El evento fue organizado por Nikki Glaserquien recibió excelentes críticas y regresará para la 83ª edición de los Globos de Oro el domingo 11 de enero de 2026.

GRAMMY (2 de febrero): Este año 67º premios Grammy promedió 16,87 millones de espectadores en CBS, frente a 18,1 millones de espectadores en 2024, pero aún por encima de 13,4 millones en 2023 y 10,2 millones en 2022. Organizada una vez más por Trevor Noah, la ceremonia se centró en los esfuerzos de recaudación de fondos para ayudar a apoyar a los afectados por los incendios de Los Ángeles, recaudando más de 25 millones de dólares en el proceso. VariedadChris Willman lo llamó los mejores Grammy en años en su revisión de la transmisión.

SNL50: EL ESPECIAL DE ANIVERSARIO (16 de febrero): Una media de 16,52 millones de personas captaron el programa de tres horas”SNL50: El especial de aniversario” el 16 de febrero, lo que convirtió al programa en el segundo lugar (solo detrás de los Oscar) como el evento de entretenimiento en horario estelar más visto del año.

Óscar (2 de marzo): El 97º premios OscarPresentado por Conan O’Brien, el 10 de marzo, un promedio de 20,99 millones de personas en vivo+7 vieron a “Anora” ganar el premio a la mejor película: frente a 20,2 millones en 2024, y saltos mayores desde 19,4 millones en 2023 y 17,6 millones en 2022.

OPRIA 100 (19 de marzo): El evento registró un promedio de 6,32 millones de espectadores en NBC.

PREMIOS DE LA MÚSICA AMERICANA (26 de mayo): Este año Premios de la música americana en CBS, conducida por Jennifer Lopez, promedió 5,52 millones de espectadores en Nielsen live+7, lo que la convierte en la presentación más grande de la transmisión desde 2019. Agregue los bises en MTV, CMT y BET, y el número alcanzó más de 10 millones de espectadores únicos, según la cadena. También fue el programa de entretenimiento más visto en el Memorial Day desde 2001.

PREMIOS TONY (8 de junio) El evento anual en CBS tuvo un promedio de 5,69 millones de espectadores.

PREMIOS MTV VIDEO MÚSICA (7 de septiembre) La edición de 2025 de los MTV VMA se emitió por primera vez en CBS, donde tuvo un promedio de 5,64 millones de espectadores. Eso ayudó a que fueran los VMA más vistos en seis años.

EMMYS (14 de septiembre): El 77º premios Emmy en CBS promedió 8,16 millones en live+7. En la medición inicial en vivo + el mismo día, 7,59 millones vieron, un aumento del 8% con respecto al 6,9 millones de espectadores conseguidos en la ceremonia del año pasadoy lo mas visto premios emmy desde 2021.

“TODO EL MUNDO AMA A RAYMOND: ESPECIAL DEL 30 ANIVERSARIO” (24 de noviembre): “Todo el mundo ama a Raymond: reunión del 30 aniversario” en CBS tuvo un promedio de 7,49 millones de espectadores en live+7, lo que lo convierte en el especial de entretenimiento en horario estelar más visto este otoño.

DESFILE DEL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS DE MACY’S (27 de noviembre): en datos de live+7, 99.o desfile anual del Día de Acción de Gracias de Macy’s atrajo 26,67 millones de espectadores en NBC y un rating de 6,28 en el demo, convirtiéndolo una vez más en el especial número uno del año en ambas mediciones.

EXPOSICIÓN CANINA NACIONAL (27 de noviembre) El evento anual registró 12,93 millones de espectadores en NBC.

NAVIDAD EN ROCKEFELLER PLAZA (5 de diciembre) El evento en NBC tuvo un promedio de 6,36 millones de espectadores.

