Manchester City anunció cuatro acuerdos el martes

Pep Guardiola tiene un nuevo equipo de aspecto después de un cambio de 2025 en Manchester City

Manchester City gastó £ 175 millones este verano, mientras que la reconstrucción de Pep Guardiola continuó en ritmo.

En algo así como una ventana de dos mitades de la ciudad, cuatro llegadas para la Copa Mundial de Clubes en una muestra de reclutamiento flexible y eficiente.

Pero luego firmaron a dos nuevos guardianes en las últimas semanas de la ventana en medio de una nube de incertidumbre en una posición que amenazó con eclipsar el comienzo de la temporada y aún podría influir en cómo están mejorando las cosas, ya que James Trafford fue firmado como el sucesor de Ederson y ahora Gianluigi Donnarumma, cinco años más joven que de Brasiliano.

City también parecía estar luchando por vender a los jugadores que realmente querían y tenían que depositar el interés en aquellos que querían mantener. A pesar de una gran importancia del Tottenham, Savinho permaneció en préstamo Jack Grealish, al igual que Manuel Akanji en los sintelas moribundas de la ventana.

Kalvin Phillips y Stefan Ortega, los cuales no tienen futuro en Etihad, permanecen in situ.

Hay preguntas sobre cómo este equipo de la ciudad se reunirá, pero Guardiola recibió su deseo de un grupo más pequeño de jugadores con la salida tardía de Ederson, Akanji e Ilkay Gundogan, incluso si el actual equipo senior de 24 hombres todavía deja al jefe de Blues con decisiones difíciles como la lesión.

City ha perdido dos de su apertura de tres partidos de liga y regresa a la acción después del descanso internacional para un derbi de Manchester antes de viajar a los Emiratos para aceptar el Arsenal.

Todavía está por ver quién es el mejor XI de la ciudad en medio de un verano de cambio, pero su equipo ciertamente tiene un aspecto nuevo. Así es como se forma.

Porteros: Gianluigi Donnarumma, James Trafford, Marcus Bettinelli

Defensores: Revolución, John Stones, Gwardiol, Rayan, Rico Lewis.

Centro de centro: Rodri, Nico González, Nico O’Reilly, Jeremy Doku, Savinho, Oscar Bobb, Rayan Cherki, Tijjani Reijnders, Bernardo Silva, Mateo Kovacic, Phil Fil

Forward: Erling Haaland, Omar Marmoush