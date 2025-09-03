Pramono pidió una apelación para que se revoque WFH: Yakarta es normal

Yakarta, Viva – Gobernador de DKI Jakarta, Pramono anung Instruya al jefe de la oficina de mano de obra, transmigración y energía (Kadisnakertransgi), Syaripudin Office para revocar una apelación Trabajar desde casa (WFH).

Porque, dijo Pramono, la condición y la situación de Yakarta habían regresado a la normalidad después de la manifestación antidisturbios 28-30 de agosto de 2025.

«Para el trabajo desde casa que ayer se había llevado a cabo porque la condición se había vuelto normal, por supuesto, había dado un mensaje al jefe de la agencia relevante para las instrucciones que se revocarán. Máximo hoy», dijo Pramono a los periodistas del Ayuntamiento de DKI Yakarta, miércoles 3 de septiembre de 2025.

«¿Por qué? Porque entonces vi que la condición de la gente era normal nuevamente, todo el transporte estaba funcionando normalmente», continuó.

Pramono también enfatizó que la política DKI ASN debe usar el transporte público todos los miércoles. Además, se aseguró de que todo el transporte público en Yakarta hubiera vuelto a la normalidad.

«Hoy sigo corriendo para todos los asn dki Yakarta, continúan aumentando el transporte público y las ceremonias que tuvieron lugar esta mañana, la inauguración de esta mañana también pudo funcionar bien. Esto significa que el transporte público en Yakarta, ambos Transjakarta, MRT, LRT, Mikrotrans, Jaklingko y así están en la normalidad de Transjakarta, dijo normalmente», dijo.

Pramono también mencionó el optimismo de los ciudadanos de Yakarta y continuó haciendo eco de #Jagajakarta haciendo la aceleración de la recuperación del conducto de Yakarta después de que la manifestación tuvo lugar rápidamente.

«Tan sorprendente para mí, la gente ahora es optimismo. Siempre me dan mensajes morales personalmente, el fuerte gobernador, un gobernador fuerte. De hecho, debo ser fuerte. Pero, el punto es proteger a Yakarta, que actualmente está haciendo eco en todas partes y especialmente en la comunidad, el papel de RT, RW, RW, en la capa más baja me hace creer que Jakarta es normal nuevamente», explicó Pramono.

Anteriormente informó, el Gobierno Provincial (Pemprov) Yakarta apeló a todas las empresas que viven en Yakarta para aplicar el trabajo desde su hogar o WFH.



DKI Jakarta Edificio del Gobierno Provincial

La apelación fue contenida en la carta circular del gobierno provincial de Yakarta. El gobierno local pide a todos los líderes o lugares de trabajo que implementen sistemas de trabajo de WFH para sus empleados.

Más específicamente, esta regla está dirigida a empresas o lugares de trabajo cuyos territorios se ven afectados por las manifestaciones.

«Realización de trabajo desde casa (trabajo desde) para empresas o lugares de trabajo que son ubicaciones de manifestaciones o manifestaciones», en la Circular Provincial Pemprov de Yakarta, citada el domingo 31 de agosto de 2025.

La circular también contiene una apelación a las empresas que continúan operando las 24 horas o que se dedican al sector de servicios se pueden combinar con WFH y el trabajo de Office (WFO).

«Para la empresa o lugar de trabajo cuya naturaleza y tipo de trabajo se llevan a cabo continuamente (24 horas) o brindan servicios directos a la comunidad, se pueden combinar entre trabajar desde casa y trabajar desde la oficina», agregó.