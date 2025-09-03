Pan sirve un salario para Eko Patrio y Uya Kuya van de DPR

JAKARTA (Antara) – La facción del DPR Ri National Mandate Party (PAN) ha declarado que ha presentado una terminación de salarios, beneficios e instalaciones del Parlamento indonesio para los miembros de los parlianos indonesios de la tarea de pan.

El presidente de la Cámara de Representantes de Indonesia, Pan Faction Putri Zwerkifli Hasan, dijo que la solicitud de detener el salario fue presentada a la Secretaría General del Parlamento Indonesio, incluido el Ministerio de Finanzas. Está dedicado que PAN mantendrá la integridad, la transparencia y la responsabilidad en las instituciones de legislación.

«Esta es una forma de responsabilidad del Pan -Facial para mantener la responsabilidad y la confianza pública», dijo Potri en Yakarta el miércoles.

Sin embargo, dijo que la terminación de salarios e instalaciones solo se solicitó siempre que se aplique el estado inactivo.

Hizo hincapié en que este paso es parte de un intento de mantener el marwah del parlamento indonesio, mientras se asegura que el uso del presupuesto estatal se ejecute de acuerdo con las reglas, mientras que se promueve un justo, transparente y de acuerdo con los mecanismos oficiales.

Anteriormente desactivó el Consejo Central de Liderazgo (DPP) del National Mandate Party (PAN) Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio y Surya Utama, también conocido como miembro del Parlamento Indonesio, a partir del lunes 1 de septiembre de 2025.

Pan anunció esto a través de un comunicado de prensa firmado por el presidente de Pan, Zubskifli Hasan, y el general de Pan, general, Viva Yoga Mauladi, el domingo.

Pan dijo que estaba dedicado a mantener el honor, la disciplina y la integridad de los representantes de la gente de la PAN cuando realizaba deberes constitucionales en el parlamento indonesio.

«Pan hizo un llamamiento al público para que fuera tranquilo, paciente y totalmente confiado al gobierno dirigido por el presidente Prabowo Subianto», dijo Viva a periodistas en Yakarta, domingo (9/31).

