El mensaje perfecto de dos palabras de Amad a Ayden Heaven después de los actos heroicos del Man United contra el Newcastle

Ayden Heaven jugó los 90 minutos completos cuando el Manchester United consiguió una victoria por 1-0 sobre Newcastle en el Boxing Day, y Amad y varios de sus compañeros compartieron sus mensajes de apoyo después.

Amad compartió su apoyo a Ayden Heaven (Imagen: Getty Images)

Amad se apresuró a entregarle sus flores a Ayden Heaven después de la victoria del Manchester United sobre Newcastle en el Boxing Day.

El joven, que se unió a los Rojos procedente del Arsenal en enero pasado por alrededor de £1,5 millones, ha luchado por asegurar un tiempo de juego constante debido a la feroz competencia. En el momento de escribir este artículo, el joven de 19 años ha disputado catorce partidos de la Premier League con el club, siendo los favoritos jugadores como Matthijs de Ligt y Harry Maguire.

Sin embargo, con Rubén Amorim lesionado recientemente, ha colocado a Heaven en el corazón de la defensa, dándole muchas oportunidades para impresionar. Las habilidades del joven estuvieron a la vista el viernes por la noche cuando el United recibió a los Magpies, y su equipo ganó 1-0 gracias al gol de Patrick Dorgu en la primera mitad.

Y gracias a una actuación increíble que ayudó al United a mantener la portería a cero contra un peligroso ataque de Newcastle, Heaven fue recompensado con el premio al Jugador del Partido después del pitido. Para conmemorar la ocasión, el central escribió en Instagram: «¡Qué partido, qué rendimiento de equipo tenemos que construir a partir de esto! Orgulloso de tener MOTM», junto a un carrusel de fotografías.

Y no pasó mucho tiempo antes de que sus compañeros del Manchester United también acudieran a la sección de comentarios para compartir su admiración y apoyo. A pesar de tener las manos ocupadas con los deberes internacionales de Costa de Marfil en la Copa Africana de Naciones, Amad escribió: “Prime Ayden”, con algunos emojis de risa.

Lisandro Martínez agregó: “¡Top Ayden top!” mientras que Shea Lacey compartió algunos corazones de amor y un emoji de manos aplaudiendo. Bryan Mbeumo, que también está en la AFCON con Camerún, dijo: «Bien hecho, hijo», mientras que el ganador del partido, Dorgu, dijo: «Mi g».

Tampoco estaban solo los jugadores del Manchester United en la sección de comentarios de la publicación. El niño maravilla del Arsenal, Max Dowman, compartió algunos emojis de ojos de corazón amorosos, mientras que Maldini Kacurri agregó algunos íconos de llamas.

Ayden Heaven se mostró sereno ante el Newcastle United (Imagen: Getty Images)

Se produce cuando Heaven también habló sobre el choque con Sky Sports después de la victoria. Dijo: «Finalmente borrón y cuenta nueva, ¿sabes? Hemos estado esperando esto durante algunas semanas y estoy muy feliz».

‘Este hombre aquí [Dorgu] nos ayudó a llegar allí. Estoy muy agradecido por todos los que nos ayudaron”.

Cuando se le preguntó sobre la formación de Amorim, añadió: «Sí, otra vez fue diferente. Obviamente jugué en el lado derecho. Obviamente es mi pie más débil, pero el entrenador, jugamos muchas formaciones con él».

Patrick Dorgu marcó el gol de la victoria para el Manchester United (Imagen: Manchester United a través de Getty Image)

«Haga lo que haga, sabemos que va a funcionar y lo vimos hoy. Estoy muy orgulloso del equipo».

Después de perder a Amad, Mbeumo y Noussair Mazraoui ante la AFCON, al United le está yendo bien en la Premier League. Dorgu y Diogo Dalot jugaron como laterales para el partido contra el Newcastle, mientras que Mason Mount y Matheus Cunha jugaron en el centro del campo ofensivo en ausencia de Mbeumo.

Gracias a la victoria, el United asciende al quinto puesto de la clasificación de la Premier League con un total de ocho victorias, cinco derrotas y el mismo número de empates tras dieciocho partidos. El siguiente paso para los Rojos es un partido en casa contra los Wolves el martes 30 de diciembre.