Lewandowski habla con sinceridad sobre su futuro en el Barcelona

VIVA – Delantero senior Barcelona, Robert LewandowskiPor fin habló de su futuro en el Camp Nou. En una edad profesional que ya no es joven, cada decisión ciertamente tiene un gran peso. Sin embargo, Lewandowski destacó que no se encuentra en una situación de presión.

Dado que su contrato expira al final de esta temporada, el delantero polaco cree que no hay urgencia para determinar su próximo paso. Admitió que todavía tenía tiempo para pensar y no se sentía apurado.

«Todavía hay tiempo para decidir. No me siento presionado y en este momento no sé qué camino tomaré», dijo Lewandowski.

Además, Lewandowski descartó la idea de que su futuro pudiera verse influenciado por ofertas de otros clubes o problemas económicos. Destacó que las decisiones tomadas se basaron puramente en las necesidades y creencias personales del club.

«Nunca he hablado con el entrenador sobre el interés de otros clubes. Tampoco se trata de salarios que deban recortarse», subrayó.

«La decisión dependerá de lo que quiera el club y de lo que creo que es mejor», continuó Lewandowski.

El dorsal 9 destacó que el aspecto deportivo es el factor principal. Quiere ver cuáles son los planes a largo plazo del Barcelona y el papel que le preparan bajo la tutela del técnico Hansi Flick.

«Esta decisión dependerá de los planes deportivos del club y del papel que pueda desempeñar junto a Hansi Flick», afirmó.

En lugar de sonar como un jugador que se prepara para retirarse, Lewandowski enfatizó que sus ambiciones siguen siendo muy altas. Admitió que todavía tenía hambre de títulos y grandes logros.

“Lo quiero todo: clasificarme para el Mundial, ganar la Liga y ganar la Liga de Campeones”, afirmó Lewandowski.

«Sé que me acerco a la fase final de mi carrera, pero mis ambiciones siguen siendo muy grandes», continuó.

Al final de su intervención, Lewandowski también hizo un balance positivo de la evolución actual del Barcelona. Según él, el equipo mostró mayor estabilidad que antes.

«Hay una mejora clara. Todo se siente más estable y eso ayuda al equipo a rendir mejor. El ambiente en el vestuario también es muy bueno», concluyó.