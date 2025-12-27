Ragunan está lleno de visitantes de vacaciones de fin de año, el jefe de policía de Metro Jaya verifica la seguridad directamente

Jacarta – Jefe de policía metropolitana Jaya, el inspector general de policía Asep Edi Suheri inspeccionó directamente el Parque de Vida Silvestre RagunánSur de Yakarta, sábado 27 de diciembre de 2025.

Esta visita se llevó a cabo para garantizar que la seguridad, el orden y los servicios a la comunidad funcionen de manera óptima en medio del creciente número de visitantes durante las vacaciones. Natal y adelante Año Nuevo.

El inspector general Asep Edi llegó a Ragunan acompañado por varios funcionarios clave de la policía de Metro Jaya. Al llegar al lugar, el Jefe Regional de Policía comprobó la disposición del puesto de seguridad, la regulación del flujo de visitantes y la disposición del personal de guardia en el ingreso y zona turística.

Durante la visita, el jefe de la policía regional también recorrió la zona de Ragunan, visitando varias jaulas de animales. Se lo vio saludando e interactuando directamente con la comunidad, especialmente con los niños que estaban de vacaciones con sus familias.

El jefe de la policía regional también distribuyó cajas de chocolates y leche a los niños, así como tarjetas de dinero electrónico a los padres.

Una de las interacciones ocurrió cuando el jefe de la policía regional saludó a un niño llamado Ahmad Ali Ramadhan de Panimbang, Banten. La madre de Ali le dijo al jefe de la policía regional que su hijo soñaba con ser oficial de policía.

«Dijo que quería ser policía, general», dijo la madre de Ali al jefe de la policía regional.

«General Ahmad Ali Ramadhan, sí», dijo el inspector general Asep Edi mientras le daba chocolate a Ali.

«Sí, gracias padre», respondió Ali con una cara feliz.

La propia zona turística de Ragunan se ha llenado de residentes desde primera hora de la mañana. Se ve a la gente venir con sus familias a viajar, hacer ejercicio y disfrutar del ambiente de las fiestas de fin de año.

Aunque el número de visitantes ha aumentado, la densidad sigue bajo control con la presencia de agentes de seguridad y servicios en varios puntos.

Esta revisión es parte de los esfuerzos de Polda Metro Jaya para garantizar que la situación de seguridad y orden público (kamtibmas) en las zonas turísticas siga siendo segura, ordenada y propicia durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo.

La policía de Metro Jaya destacó que todo el personal permanece alerta para brindar una sensación de seguridad y comodidad a las personas que aprovechan sus vacaciones en Yakarta.