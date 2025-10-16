El Manchester United se acerca a un importante acuerdo para Old Trafford con capacidad para 100.000 personas

Man Utd está en conversaciones para adquirir terrenos alrededor de Old Trafford para construir un nuevo estadio con capacidad para 100.000 personas.

El United es optimista sobre la adquisición del terreno necesario alrededor de Old Trafford. (Imagen: Getty Images 2022)

El Manchester United se muestra optimista sobre un acuerdo para adquirir terrenos alrededor de Old Trafford para el proyecto del nuevo estadio.

En marzo, United reveló planes ambiciosos para un estadio de última generación con capacidad para 100.000 asientos en un evento en Londres y el copropietario Sir Jim Ratcliffe dijo que el proyecto podría completarse en 2030.

Sin embargo, el astillero que rodea Old Trafford es propiedad de Freightliner. El terreno es crucial para los planes para un estadio de 100.000 asientos y Andy Burnham, alcalde de Greater Manchester, sugirió anteriormente que se podrían utilizar poderes de compra obligatorios para adquirir el espacio si no se podía llegar a un acuerdo.

En el verano, los informes afirmaron que Freightliner valoró el terreno en £ 350 millones, aunque Burnham minimizó esa cifra y dijo: «Creo que todos deberían guardar eso».

United y Freightliner han continuado las conversaciones y están avanzando hacia llegar a un acuerdo, según las últimas actas del foro de aficionados, publicadas el miércoles.

Un portavoz del United dijo: “Aunque el Manchester United posee una cantidad significativa de terreno alrededor de Old Trafford, no está todo en un bloque contiguo.

“Para adaptarse a la escala del nuevo estadio propuesto – incluyendo un dosel – y evitar interrupciones en el estadio existente durante la construcción, estamos trabajando para asegurar terreno adicional.

«Hemos participado en conversaciones constructivas con los propietarios de tierras vecinos y somos optimistas en cuanto a alcanzar condiciones mutuamente aceptables en los próximos meses».

United agregó sobre el diseño del estadio: «El trabajo de diseño inicial se ha pausado deliberadamente hasta que tengamos más claridad sobre el terreno para el montaje y los requisitos de los fanáticos. Al igual que con otros aspectos del proyecto, alentamos a los fanáticos a tratar los informes especulativos de los medios con precaución».

“Seguimos entusiasmados con la visión de Foster + Partners de un nuevo estadio en el corazón de una regeneración más amplia del área de Old Trafford.

«Siempre hemos dicho que se trataba de un diseño conceptual, al que le seguiría un trabajo arquitectónico más detallado. Si bien estamos interesados ​​en avanzar lo más rápido posible, el cronograma depende del progreso en la recolección de tierras y la financiación, que depende de la colaboración entre las partes interesadas clave».

El United ha admitido que no puede cumplir su ambiciosa visión para Old Trafford por sí solo, por lo que el club trabajará estrechamente con el gobierno nacional y local, así como con el Ayuntamiento de Trafford.

También se dice que el club y la región de la ciudad se unirán al objetivo de llevar al estadio los partidos clave de la Copa Mundial Femenina de la FIFA en 2035, incluida la final, ya que gran parte de la regeneración del área está pendiente de completarse.

