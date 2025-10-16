Aduanas e Impuestos Especiales de Surakarta está trabajando con Bonded Zone para combatir la distribución de cigarrillos ilegales

Wonogiri (ANTARA) – La Aduana e Impuestos Especiales de Surakarta coopera con la Zona Franca para combatir la circulación de cigarrillos ilegales como una obligación para cumplir con sus deberes y funciones como protector comunitario contra la circulación de bienes sujetos a impuestos especiales ilegales (BKC) y también como recaudador de impuestos, es decir, proteger y optimizar los ingresos estatales.

En cooperación con los gobiernos locales y los usuarios de los servicios de aduanas, Aduanas e Impuestos Especiales de Surakarta llevó a cabo el miércoles una socialización sobre el Programa de Lucha contra los Cigarrillos Ilícitos y los Impuestos Especiales sobre los Productos de Tabaco (DBHCHT) en PT Liebra Permana Wonogiri, Java Central.

Durante el evento, el liderazgo de Bonded Zone también firmó un compromiso para apoyar el programa de Combate a los Cigarrillos Ilegales.

El jefe de la Oficina de Aduanas e Impuestos Especiales de Surakarta, Yetty Yulianti, dijo que la preocupación pública por no consumir cigarrillos ilegales es muy importante, incluso entre las personas que trabajan en el mundo industrial.

“La firma del compromiso de PT Liebra Permana de apoyar el Programa de Cigarrillos Ilegales de Gempur y la designación de la Zona Franca de PT Liebra Permana como zona libre de distribución ilegal de cigarrillos es una forma de compromiso y apoyo para erradicar la circulación de cigarrillos ilegales en el área del Gran Solo”, dijo.

Agradeció la buena acogida del PT Liebra Permana. Según él, la empresa también se compromete a combatir la circulación de cigarrillos ilegales en el ámbito comercial.

«También declararon firmemente que reprenderían a los empleados y tomarían medidas contra los empleados que consumieran cigarrillos ilegales», dijo Yetty.

Llamó a esto un paso muy influyente. Se espera que un empleado pueda contaminar el entorno inmediato para combatir los cigarrillos ilegales, por ejemplo a nivel familiar.

El jefe del Servicio de Mano de Obra de la Regencia de Wonogiri (Diskaner), Wiyanto, agregó que la colaboración de Aduanas e Impuestos Especiales con el Gobierno de la Regencia de Wonogiri tiene como objetivo brindar comprensión al público, especialmente en el entorno industrial.

«Esperamos que al no comprar cigarrillos ilegales esto también llegue a la comunidad de su zona. Los ingresos del Estado pueden aumentar automáticamente si la gente no compra cigarrillos ilegales», afirmó Wiyanto.

El director general de PT Liebra Permana, Muhammad Bintoro, afirmó que está comprometido con la lucha contra la circulación de cigarrillos ilegales dentro de la empresa.

Admitió que bastantes empleados eran fumadores. Durante este tiempo, su grupo preparó una zona especial para fumadores.

«Así que en esta área alentaremos la divulgación sobre los cigarrillos ilegales, podemos usar panfletos o carteles. La primera fase de divulgación», dijo.

Cuando todos los empleados comprendan los criterios para los cigarrillos ilegales y los peligros que causan, también tomarán medidas contra aquellos que estén decididos a consumir cigarrillos ilegales.

«Después habrá una inspección, un aviso, y después lo denunciaremos. Si hay indicios de que en la empresa circulan cigarrillos ilegales, informaremos a los implicados», afirma.