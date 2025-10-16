Fortaleciendo la educación y el profesionalismo en la gestión de edificios, el director presidente de Bakrieland lanza una guía

Jacarta – Gestión de edificios No es sólo una cuestión de comodidad y estética, sino que también está íntimamente relacionada con la seguridad y aspectos seguridad residentes en el interior. Al darse cuenta de la importancia de esto, el Presidente Director del PT Bakrieland Desarrollo Tbk, Melky Aliandri, dio pasos concretos al lanzar un libro en un esfuerzo por fortalecer educación al mismo tiempo que responde a las necesidades del sector inmobiliario que sigue creciendo.

Guía El trabajo de Melky titulado Professional Building Management contiene una guía completa dirigida a profesionales y administradores de edificios en Indonesia. Este libro fue preparado como la guía principal para crear estándares de gestión y mantenimiento de edificios eficaces, eficientes y sostenibles.

Melky tardó aproximadamente un año en compilar y completar el libro. Este libro nace de su experiencia de más de 25 años en la industria de la gestión de edificios así como del proceso docente que ha llevado a cabo durante los últimos cinco años.

«Hemos utilizado la mayor parte del material en módulos de formación. Presentamos este libro para que todos los profesionales tengan la misma referencia a la hora de implementar la gestión de edificios de forma eficaz. profesional«, dijo Melky, citado en su declaración oficial, el jueves 16 de octubre de 2025.

Se espera que el lanzamiento de este libro proporcione un nuevo impulso a la industria inmobiliaria de Indonesia. Especialmente en la implementación de mejores prácticas para gestionar las instalaciones del edificio de una manera moderna y de alto nivel.

Dijo que el mayor desafío en la preparación de este libro no fue escribirlo, sino socializar la importancia de los estándares profesionales para todas las partes interesadas. Melky espera que a través del lanzamiento de este libro se pueda aumentar la conciencia sobre la importancia del mantenimiento de los edificios.

«No pensar sólo en construir, sino también en cómo mantenerlo para que la vida del edificio sea larga y se mantenga su valor comercial», concluyó.