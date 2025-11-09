¿El Manchester City vs Liverpool se transmite por televisión? Canal, transmisión en vivo y hora de inicio.

El Manchester City recibe al Liverpool en un gran partido de la Premier League en el Etihad Stadium el domingo por la tarde.

El Manchester City está listo para el Liverpool el domingo por la tarde (Imagen: Shaun Botterill/Getty Images)

El Manchester City se está preparando para recibir a su rival Liverpool en un partido crucial de la máxima categoría el domingo por la tarde.

Los actuales campeones de la Premier League están ansiosos por mantener su impulso después de una breve caída en su forma nacional en las últimas semanas. Los de Arne Slot volvieron a la senda del triunfo con victorias sobre Aston Villa y Real Madrid, y buscarán este domingo otros tres puntos, tal y como ya hicieran en febrero en el Etihad con un triunfo por 2-0.

Por otro lado, el City de Pep Guardiola derrotó al Borussia Dortmund por 4-1 en el partido de la Liga de Campeones entre semana y buscará mantener este dominio cuando los Rojos visiten. Si bien todavía es demasiado pronto para examinar demasiado de cerca la tabla de la Premier League, ninguno de los equipos puede darse el lujo de perder más puntos en la carrera por el título en desarrollo con el líder Arsenal.

Puede que la noche de las hogueras haya terminado, pero es probable que haya más fuegos artificiales esta tarde. Aquí, el Noticias de la noche de Manchester proporciona todos los detalles sobre cómo sintonizarnos y quién puede convertirse en el once inicial de cada equipo.

¿A qué hora es el Manchester City vs Liverpool?

El City jugará contra el Liverpool el domingo 9 de noviembre y el partido comenzará a las 4:30 p.m. Es la culminación de la acción del día después de cuatro partidos a las 14:00 horas: Aston Villa-Bournemouth, Brentford-Newcastle, Crystal Palace-Brighton y Nottingham Forest-Leeds.

¿En qué canal se transmite el Manchester City vs Liverpool?

Los fanáticos del Reino Unido pueden ver toda la acción en vivo de Etihad en Sky Sports Main Event y Sky Sports Premier League. Los suscriptores que estén en movimiento pueden transmitir el partido en vivo a través de Sky Go o NOW TV.

¿Cuáles son las novedades del equipo para Man City vs Liverpool?

El City tiene varios jugadores alineados para el partido contra el Liverpool después de haber descansado para la victoria de la Liga de Campeones sobre el Dortmund. Rubén Dias, Rayan Cherki y Bernardo Silva salieron desde el banquillo el miércoles por la noche y podrían estar en el once inicial de Guardiola.

La participación de Rodri sigue siendo incierta después de que se perdió los partidos de la semana pasada debido a una lesión menor. En declaraciones a TNT Sports antes del partido europeo, Guardiola dijo: “No se siente perfecto, por eso no se arriesga.

Rodri sigue siendo duda para la selección de la jornada (Imagen: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images)

«Él está regresando, esto es un pequeño revés. Necesita un poco más de tiempo para sentirse bien y jugar al fútbol. No importa si juega bien o mal, sabiendo que lo está haciendo bien y que no estará fuera por un tiempo».

Slot también podría darle la bienvenida al regreso de la estrella Alexander Isak al equipo después de perderse los últimos cuatro juegos para los Rojos debido a un problema en la ingle. La inclusión del delantero sueco en la última convocatoria de la selección nacional es una señal positiva para los aficionados del Liverpool que esperaban ansiosamente su regreso.

Jeremy Frimpong, Alisson Becker y Giovanni Leoni están confirmados como ausentes de los Rojos, pero Ryan Gravenberch y Curtis Jones han regresado de períodos al margen.

