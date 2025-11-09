Prabowo convoca al jefe de la policía nacional a Kertanegara y analiza la explosión del SMAN 72 en Yakarta

Jacarta – Jefe de la Policía Nacional General Listio Sigit Prabowo Visitó la residencia del presidente Prabowo Subianto en Jalan Kertanegara IV, en el sur de Yakarta, el domingo 9 de noviembre de 2025.

El objetivo del jefe de la Policía Nacional era reunirse con Prabowo para informarle de los últimos acontecimientos relacionados caso explosión SMAN 72 Yakarta ocurrido el viernes 7 de noviembre de 2025.

«El Jefe de la Policía Nacional informó anteriormente que el Presidente quería obtener una actualización sobre el caso de explosión de ayer en SMA 72», dijo Prasetyo a los periodistas el domingo 9 de noviembre de 2025.

Por otro lado, Prasetyo dijo que Prabowo expresó su gratitud a la Policía Nacional que atendió rápidamente a las víctimas de la explosión. El Presidente, dijo, también elogió la actuación de la policía en la protección de la escena del crimen y el proceso de investigación y búsqueda de información.

«Pero más que eso, también subrayó que esto es una advertencia para todos nosotros», explicó.

Prasetyo dijo que el presidente enfatizó la importancia de recuperar el sentido de conciencia social y vida comunitaria. El Presidente también se refirió al papel de las organizaciones juveniles y de las actividades scouts que es necesario reactivar.

No sólo eso, Prasetyo dijo que el Presidente pidió a los profesores y al personal educativo que se preocuparan más y prestaran atención si había cosas o actitudes sospechosas.

«Antes dijo que todavía tenemos que pensar en limitar y tratar de encontrar una salida a la influencia de los juegos en línea», afirmó.

«Porque es posible que haya algunas cosas en este juego en línea que no sean buenas, lo que podría afectar a nuestras generaciones futuras», añadió.