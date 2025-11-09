Miles de corredores animan Susurun 2025 en Boyolali

Boyolali (ANTARA) – Miles de corredores de diferentes regiones participaron el domingo en el evento Susurun 2025 en Boyolali Regency, Java Central.

El evento deportivo, al que asistieron 1.700 corredores, se dividió en dos categorías, 5K y 10K.

Boyolali Regent Agus Irawan tuvo la oportunidad de despedir a los corredores en la categoría 5K alrededor de las 5:59 a.m. WIB comenzando y terminando en el mismo lugar, frente a la Oficina del Regente de Boyolali. De todos los participantes, se vio al secretario regional de la provincia de Java Central (Sekda), Sumarno, y a la presidenta del PKK del TP de Boyolali Regency, Dita Agus Irawan.

Además, también participaron el regente adjunto de Boyolali Dwi Fajar Nirwana, el asistente de administración y bienestar de la secretaría regional de la regencia Boyolali Muhammad Arief Wardianta y el jefe del Departamento de Turismo y Deportes Juveniles de Boyolali (Disporapar), Budi Prasetyaningsih.

Además de las categorías principales 5K y 10K, hay tres subcategorías: estudiantes de 10 a 17 años, general de 18 a 39 años y maestros mayores de 40 años.

Los participantes tomaron rutas con íconos de Boyolali como el Monumento a la Leche Pura, el Monumento al Maíz, el Bulevar Soekarno y otras rutas con fascinantes vistas naturales.

El jefe de Boyolali Regency Disporapar, Budi Prasetyaningsih, dijo que este evento combina turismo deportivo con promociones que reflejan la gloria de la leche de vaca producida por los agricultores locales.

«Boyolali es la ciudad de la leche. Por eso este evento se llama Susurun. Este evento es el primer evento en marcha en la regencia de Boyolali», dijo.

Mientras tanto, Agus Irawan expresó su agradecimiento a los participantes, el comité y las agencias que hicieron de Susurun Boyolali 2025 un éxito. Esperaba que disfrutaran de la ruta Susurun 2025.

«A los participantes: mantengamos el entusiasmo y mantengámonos saludables. No den la vuelta en el callejón, sigan la ruta existente», dijo.

En la categoría 5K, Muhamran ganó el Nacional Masculino, Alanza Khoirunisa ganó el Nacional Femenino, Waliyanti ganó el Master Femenino, Rasya Attaya ganó el Estudiante Masculino y Zindi Aulia Permadani ganó el Estudiante Femenino.

Mientras tanto, en la categoría 10K, Nurshadiq ganó el Nacional Masculino, Sharfina Sela ganó el Nacional Femenino, Faizin ganó el Master Masculino, Risa Wijayanti ganó el Master Femenino y Kristiyono se llevó a casa el Mejor Disfraz.