El jefe del Manchester United emite un comunicado en Old Trafford tras un importante anuncio de inversión

Andy Burnham reveló esta semana planes para importantes inversiones en Greater Manchester, y el Man United está involucrado.

Cómo podría ser el proyecto de regeneración de Old Trafford. (Imagen: Manchester United)

El Manchester United ha acogido con satisfacción el anuncio del plan de crecimiento del Gran Manchester presentado por Andy Burnham, que promete más de mil millones de libras esterlinas en inversiones.

El primer fondo de este tipo incluye más de 30 proyectos que serán apoyados en toda la región. El crecimiento económico del Gran Manchester continúa superando al resto del país a una tasa anual del 3,1 por ciento, y el alcalde del Gran Manchester, Burnham, ha declarado que todos los distritos deberían beneficiarse de esto.

En marzo, United reveló planes ambiciosos para un estadio de última generación con capacidad para 100.000 asientos en un evento en Londres. Burnham había dicho que no se asignarían fondos públicos para el estadio en sí, pero se estaban llevando a cabo discusiones sobre el proyecto de regeneración que rodea el estadio.

Ahora se ha prometido un compromiso inicial de £26 millones para 382 nuevas viviendas como parte del desarrollo de Trafford Wharf, la primera gran inversión en el área de regeneración de Old Trafford.

La inversión en la zona de Old Trafford forma parte del plan de crecimiento del Gran Manchester.

Collette Roche, directora de operaciones de United, dijo: “Estamos encantados de ver el proyecto de regeneración de Old Trafford en el centro del plan de crecimiento más amplio del Gran Manchester para la próxima década.

“Queremos construir el mejor estadio de fútbol del mundo como nueva sede del Manchester United y como sede de los mayores eventos internacionales, incluida la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2035, rodeado de una vibrante zona comercial, de ocio y residencial con excelentes conexiones de transporte.

«Estamos comprometidos a desempeñar nuestro papel, junto con otras partes interesadas, para hacer realidad esta visión y desbloquear los enormes beneficios que puede aportar a la comunidad circundante y a la región en general».

Burnham ha elogiado el proyecto de regeneración de Old Trafford como el proyecto deportivo más grande de Gran Bretaña desde los Juegos Olímpicos de Londres de 2012, con alrededor de 15.000 viviendas que se construirán junto al nuevo estadio de fútbol de 100.000 asientos, así como espacios para el ocio y los negocios.

Recientemente se creó la Mayoral Development Corporation para el proyecto de regeneración y Burnham confirmó que Lord Sebastian Coe ha sido nombrado presidente.

Burnham ha esbozado su visión de que el Gran Manchester sea “una segunda ciudad que rivalice con cualquier otra ciudad del planeta” para 2050 y que todos los distritos se beneficien de “la regeneración a un ritmo y escala nunca antes vistos en este siglo”.

United debe cerrar un trato para comprar el patio ferroviario alrededor de Old Trafford antes de poder avanzar con los planes del estadio. El terreno es propiedad de Freightliner y las partes aún no han llegado a un acuerdo.

Burnham ha sugerido que se podrían utilizar poderes adquisitivos obligatorios para adquirir el espacio si no se puede llegar a un acuerdo, pero fuentes confirmaron el mes pasado que United era «optimista» acerca de lograr un gran avance.