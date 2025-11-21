Una serie de promesas incumplidas de Habib Bahar, Helwa Bachmid vuelve a proporcionar pruebas

Jacarta – La polémica del matrimonio entre la serie. Helwa Bachmid Y Habib Bahar bin Smith sigue creciendo. La disputa entre ambos no sólo dio lugar a un debate sobre la validez de la relación, sino que también abrió un nuevo capítulo cuando la esposa legal de Habib Bahar, Fadlun Faisal Balghoits, también dio una sorprendente respuesta a Helwa.

Después de que su declaración sobre su matrimonio no registrado con Habib Bahar fuera destacada por el público y recibiera una respuesta de Fadlun, Helwa volvió a subir una serie de historias que revelan las razones por las que estaba dispuesta a casarse y una serie de promesas que se decía que Habib Bahar le había hecho. Desplázate para saber más, ¡vamos!

En una carga en Instagram, Helwa muestra una captura de pantalla de la conversación que se dice que es una prueba de que Habib Bahar prometió divorciarse de su esposa legal cuando le propuso matrimonio a Helwa. Incluso mostró una foto de la carta de solicitud de divorcio para convencer a la familia de Helwa.

«Me casé con Bahar, aparte de las razones que mencioné antes, lo más importante es que él juró que se divorciaba de Fadlun. Y eso fue confirmado por la madre de Bahar», escribió Helwa en su carga, citada el viernes 21 de noviembre de 2025.

«Lo creo porque según lo que sé por ustaz, si un hombre ha dicho repetidamente la palabra divorcio, entonces es religiosamente válida. Él mismo nos mostró su solicitud de divorcio», continuó.

Sin embargo, los hechos que se revelaron más tarde hicieron que Helwa se sintiera traicionada. Dijo que Habib Bahar admitió que se había reconciliado con Fadlun apenas un día después de casarse con ella. No solo con respecto al estado del hogar, Helwa también reveló que su familia recibió una serie de promesas de Habib Bahar, desde automóviles, casas hasta salidas de la Umrah.

«Se hablaba de coches, Umrah, casas, eso es lo que Bahar le prometió a mi madre. Cuando era niño, que no sería feliz, mi madre y mi hermana también lo sentían», explicó.

«Aunque en mi corazón empezaba a tener dudas porque sólo llevaba un día casado, HBS dijo que él y Fadlun ya estaban en buenos términos, es decir, reconciliados», dijo.

Hasta que esta polémica salió a la luz pública, Helwa afirmó que ninguna de estas promesas se había cumplido. También sospechaba que el predicador los había descuidado a él y a su hijo.