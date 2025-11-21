BRI fomenta el crecimiento inclusivo a través de la distribución de KUR por valor de 147,2 billones de IDR

Yakarta (ANTARA) – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ha demostrado coherencia en la ampliación del acceso a la financiación para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME). A través de la distribución de People’s Business Credit (KUR), BRI muestra un compromiso real para hacer de Asta Cita una realidad, especialmente en los pilares de aumentar las oportunidades de empleo de calidad y fomentar el espíritu empresarial.

Se descubrió que BRI había logrado distribuir una cantidad de KUR de 147,2 billones de IDR a 3,2 millones de deudores a finales de octubre de 2025. Esta realización equivale al 83,2% de la asignación total de BRI KUR de 2025 de 177 billones de IDR, y esta cifra aumenta con respecto a la asignación inicial de 175 billones de IDR en línea con la alta demanda de financiación productiva de pequeñas empresas en toda Indonesia.

A título informativo, la cuota de BRI KUR para 2025 consta de 160 billones de IDR para Micro KUR (préstamos de menos de 100 millones de IDR) y 17 billones de IDR para Small KUR (préstamos de 100 millones de IDR a 500 millones de IDR).

El presidente y director ejecutivo de la BRI, Hery Gunardi, enfatizó que la BRI siempre está comprometida a apoyar los programas prioritarios del gobierno, incluida la distribución de KUR como parte de la implementación de Asta Cita para fortalecer a las MIPYMES, especialmente en sectores productivos como la agricultura, el comercio y la pesca. Este esfuerzo también fomenta el fortalecimiento del sector real y la creación de empleos en diferentes regiones.

«La BRI continúa fomentando el crecimiento del sector de las MIPYME para que siga siendo saludable y sostenible como columna vertebral de la economía nacional. La BRI también garantiza que el programa KUR funcione de manera óptima, con la cuota restante de 29,8 billones de IDR lista para distribuirse hasta finales de 2025 para apoyar el crecimiento y el empoderamiento de los empresarios de las MIPYME en toda Indonesia», dijo Hery.

Como el banco de distribución de KUR más grande de Indonesia, BRI garantiza que la distribución de KUR se realice de manera prudente, transparente y responsable, de acuerdo con las regulaciones aplicables y sea responsable. Esto se debe a que KUR es crédito que proviene 100% de fondos bancarios, o utiliza fondos bancarios que provienen de la recaudación de fondos públicos, por lo que la calidad del crédito debe mantenerse bien.