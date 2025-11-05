Lideró el ataque del 1 de marzo de 1949.

Jacarta – El ministro de Cultura y presidente del Consejo de Títulos, Servicios y Honores (GTK), Fadli Zon, reveló los motivos del segundo presidente de la República de Indonesia, Suharto propuesto para ser héroe nacional. Una consideración es que Suharto alguna vez dirigió Ataque General 1 de marzo de 1949.

«Él (Soeharto) dirigió el ataque general del 1 de marzo. Este es un ejemplo, el 1 de marzo fue un gran ataque», dijo Fadli después de reunirse con el presidente Prabowo Subianto en el complejo del Palacio Presidencial, en el centro de Yakarta, el miércoles 5 de noviembre de 2025.

Las predicciones y mensajes de Suharto sobre Indonesia se hacen realidad Foto : Captura de pantalla de Instagram @detik.indo

Se dice que el 1 de marzo de 1949, Suharto, que en ese momento tenía el rango de teniente coronel, dirigió el ataque para arrebatar Yogyakarta a los holandeses, que en ese momento no reconocían la soberanía de Indonesia.

Según Fadli, esta acción tuvo un gran impacto en la lucha diplomática de Indonesia a los ojos del mundo.

«Esto indica que Pak Harto, como comandante de batalla de la Ofensiva General del 1 de marzo, tiene servicios internos independenciala guerra para defender la independencia de la República de Indonesia», afirmó.

También mencionó el papel de Suharto en la operación para liberar Irian Occidental como parte del historial militar del ex presidente.

«Por no hablar de la operación para liberar a West Irian y otros», añadió.

Sin embargo, el discurso sobre el título de héroe de Suharto volvió a provocar un rechazo generalizado en las redes sociales. El hashtag #SoehartoNotAHero domina el universo X/Twitter, y muchos internautas destacan el historial de violaciones de derechos humanos y violencia estatal en la era del Nuevo Orden.

El público vinculó casos como el misterioso tiroteo (Petrus), la tragedia de Tanjung Priok de 1984, el secuestro de activistas de 1997 y Kudatuli de 1996 como motivos de rechazo.

Esta polémica pone al gobierno en el punto de mira, en medio del proceso de ultimar la lista de figuras que recibirán el título de héroe nacional este año y que se dará a conocer en la Conmemoración del Día de los Héroes, el 10 de noviembre de 2025.

Segundo presidente de la República de Indonesia, Soeharto.

Si bien Fadli dijo que la evaluación de Suharto se llevó a cabo a través de estudios oficiales, la respuesta pública mostró que los oscuros recuerdos históricos siguen siendo un factor fuerte en la formación de opinión.

«Ya veremos más tarde, ¿vale? (Suharto). En cuanto a los nombres, todos, como dije, cumplen con los requisitos, incluido el nombre del presidente Suharto, que ha sido propuesto tres veces e incluso ha sido propuesto. Y también varios otros nombres, algunos de 2011, otros de 2015, todos han cumplido los requisitos», dijo Fadli.