El futuro de Kobbie Mainoo Man United da un nuevo giro tras la decisión de Michael Carrick

Kobbie Mainoo es objeto de interés en transferencias por parte de varios clubes europeos y de la Premier League después de apenas aparecer en el Manchester United esta temporada con Ruben Amorim.

Kobbie Mainoo no pudo quedarse en el Manchester United (Imagen: Neal Simpson/Allstar, Getty Images)

Kobbie Mainoo permanecerá ahora en el Manchester United durante el mercado de transferencias de invierno después de conversar con el técnico interino Michael Carrick.

Carrick lo ha desafiado a demostrar que el ex entrenador Ruben Amorim estaba equivocado después de su limitado tiempo de juego bajo el mandato de Amorim. Mainoo hizo su primera titularidad en la Premier League desde mayo en el derbi de Manchester el sábado.

Esa fue también su primera aparición de 90 minutos desde que el United cayó en la segunda ronda de la Copa Carabao ante Grimsby Town a finales de agosto. Con Darren Fletcher, Mainoo fue reintegrado inmediatamente al equipo e hizo su primera aparición en semanas contra Burnley.

Luego, el centrocampista fue titular en la tercera ronda de la Copa FA contra Brighton y Hove Albion. Su inclusión en el equipo que triunfó sobre el Manchester City marcó un comienzo consecutivo para Mainoo.

The Mirror informa que entre estos dos juegos, Carrick Mainoo dijo que sería parte de sus planes para el resto de la temporada. Esto fue acompañado de una directiva para centrarse en reafirmarse en el club de su infancia y demostrar que Amorim se había sentido injustamente ignorado.

Como resultado, Napoli puede descartar cualquier esperanza de una cesión para el mediocampista este mes. Semanas de contacto entre Mainoo y el club de Nápoles ahora no darán resultado ahora que su enfoque cambia bajo el liderazgo de Carrick.

El excentrocampista del club, Carrick, elogió a Mainoo antes de asumir su nuevo cargo. En declaraciones a Rio Ferdinand el verano pasado, Carrick dijo: “Creo que si un club quiere tener un jugador que haya pasado por la academia y conozca y sienta el club, creo que debería hacerlo. [build the team around them].

«El United debe tener un elemento de eso. Siempre lo ha tenido, siempre debería hacerlo. Siempre lo ha tenido».

«Para tener el talento que ya ha demostrado, tienes que tener jugadores así. Puedes decir que lo entienden, lo saben, ayudémoslos, fortalezcamos y quedémonos con ellos, y creo que definitivamente hay un lugar para él allí».

Carrick explicó: «Creo que es más un delantero. No lo veo como un centrocampista. Probablemente esté en la cima de la línea con un poco más de libertad».

«Creo que hay diferentes maneras de defender. Puedes defender un poco en esa línea más alta, pero defender detrás de tu central es otra cosa.

«Lo he visto jugar un poco más alto con esa libertad, crear y tomar el balón. Creo que tiene un gran futuro».

Me gusta mucho, creo que sólo necesita un poco de paciencia y ese poquito de descanso nuevamente, lo cual estoy seguro que obtendrá. Lo tiene y lo ha demostrado.

«Es un soplo de aire fresco la forma en que toma el balón y juega hacia adelante y hace que la gente se involucre, puede jugar, driblar y pasar. Eso no te deja ir, y creo que son simplemente olas que pueden ir y venir con el tiempo. Lo he visto tantas veces».