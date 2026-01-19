Nadiem Camp denuncia a KPK a tres testigos en el caso de corrupción de Chromebook

Jacarta – Abogado del demandado Nadiem MakarimAri Yusuf denunciará a tres testigos del presunto caso corrupción Chromebook a la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (kpk), martes 20 de enero de 2026.

Se presentó un informe sobre la confesión. gratificación por tres testigos, a saber, Jumeri, Widyaprada y Hamid Muhammad, durante la audiencia de interrogatorio en el Tribunal de Corrupción del Tribunal de Distrito Central de Yakarta, el lunes.

«Mañana presentaremos una carta a la Comisión para la Erradicación de la Corrupción. Debido a que en este caso la Fiscalía no tomó medidas contra la gratificación, pedimos al Comité para la Erradicación de la Corrupción que tome medidas», dijo Ari citado por ANTARA.

Ari sospecha que la cantidad de gratificación recibida por los tres testigos fue mayor que la de su cliente porque la confesión no solo se hizo personalmente, sino que también se mencionó que otros testigos recibieron dinero de los tres testigos durante el juicio.

Durante el juicio, Jumeri, como ex Director General de Educación Infantil, Educación Básica y Educación Secundaria (Dirjen Paudasmen) del Ministerio de Educación y Cultura, admitió haber recibido dinero por valor de Rp. 100 millones del Director de Escuelas Secundarias (SMP) de la Dirección General de Educación Infantil, Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Educación y Cultura en 2020-2021 Mulyatsyah y del Director de Escuelas Primarias (SD) de la Dirección General de Educación Infantil, Ministerio de Educación y Cultura en 2020. 2030-2031 Sri Wahyuningsih.

Mientras tanto, Sutanto admitió haber recibido 50 millones de IDR de Mulyatsyah y Hamid admitió haber recibido 75 millones de IDR de Mulyatsyah. Mulyatsyah y Sri Wahyuningsih también están acusados ​​en el presunto caso de corrupción de Chromebook.

En el caso de presunta corrupción en el programa de digitalización de la educación en forma de adquisición de computadoras portátiles Chromebook y Chrome Device Management dentro del Ministerio de Educación y Cultura en 2019-2022, Nadiem fue acusado de corrupción que causó pérdidas financieras estatales por valor de 2,18 billones de IDR.

Entre otras cosas, cometió corrupción al adquirir instalaciones de aprendizaje basadas en tecnologías de la información y la comunicación en forma de computadoras portátiles Chromebook y CDM para los años fiscales 2020, 2021 y 2022 que no estaban de acuerdo con la planificación de adquisiciones y los principios de adquisiciones.

El crimen se habría cometido junto con otros tres acusados ​​que han sido juzgados, a saber, Ibrahim Arief alias Ibam, Mulyatsyah y Sri Wahyuningsih, así como el jurista Tan, que actualmente sigue en libertad.

En detalle, las pérdidas estatales causadas incluyen 1,56 billones de IDR relacionados con el programa de digitalización de la educación en el Ministerio de Educación y Cultura, así como 44,05 millones de dólares o el equivalente a 621,39 mil millones de IDR debido a la adquisición de MDL innecesario e inútil para el programa de digitalización de la educación.