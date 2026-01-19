El DPRD de la ciudad de Semarang destaca la acumulación de residuos en TPS

Semarang (ANTARA) – El Consejo Regional de Representantes Populares (DPRD) de la ciudad de Semarang ha destacado la acumulación de residuos en los sitios de eliminación temporal de residuos (TPS), que deben evaluarse de inmediato.

Dini Inayati, miembro del Comité C del DPRD de la ciudad de Semarang, dio el lunes en Semarang un ejemplo de las preocupantes condiciones resultantes de la acumulación de residuos en el TPS Muktiharjo Kidul.

Instó al gobierno de la ciudad de Semarang a realizar de inmediato una evaluación y tomar medidas rápidas para que la pila de desechos no continúe pudriéndose y perturbando la salud y la comodidad de los residentes locales.

Según él, el aumento de la cantidad de residuos en este lugar no es aislado, sino que está relacionado con otros incidentes.

Sospecha que se trata de un efecto dominó del cierre hace algún tiempo del vertedero ilegal (TPA) en la zona de Rowosari, que no estuvo acompañado de medidas preventivas adecuadas por parte de las autoridades pertinentes.

Esta condición, dijo, obliga a los transportistas de residuos privados o independientes a buscar sitios de eliminación alternativos, creando un exceso de capacidad (sobrecarga) en colegios electorales oficiales como el de Muktiharjo Kidul.

«Este TPS debe ser controlado, sea quien sea y dónde arroje residuos. Hay muchas posibilidades de que esta acumulación de residuos sea consecuencia del cierre de la TPA ilegal en Rowosari», dijo.

Además, afirmó que se produjeron problemas similares no sólo en Muktiharjo Kidul, sino también en otros colegios electorales de la ciudad de Semarang.

“El cierre es bueno, pero tiene que haber una solución de distribución para que no se acumule en algún momento”, afirmó.

Esto indica que existen obstáculos sistémicos, que van desde las limitadas flotas de transporte hasta la condición cada vez más crítica del vertedero de Jatibarang.

Alentó al gobierno de la ciudad de Semarang a realizar una revisión exhaustiva del sistema de gestión de residuos.

Dijo que la solución a largo plazo no es sólo aumentar la frecuencia del transporte, sino también reducir los desechos aguas arriba.

«La cantidad de residuos urbanos sigue siendo muy alta. Esta es nuestra tarea colectiva. Los esfuerzos para clasificar los residuos en el nivel RT deberían ser realmente óptimos, especialmente la gestión de los residuos orgánicos, para que los residuos vertidos en el TPS puedan reducirse significativamente», dijo.

Anteriormente, el gobierno de la ciudad de Semarang continuó sus intensos esfuerzos para abordar la acumulación de desechos en los refugios temporales (TPS), incluso en el TPS Muktiharjo Kidul, distrito de Pedurungan.

La alcaldesa de Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, dijo que el despliegue de personal y flota se llevó a cabo para garantizar que el medio ambiente estuviera limpio y se restableciera la comodidad de los residentes lo más rápido posible.

Hasta el viernes por la tarde (16/1), 145 residuos se habían trasladado con éxito desde ese lugar al TPA de Jatibarang, lo que implica una sinergia entre las Organizaciones Regionales de Dispositivos (OPD) en la ciudad de Semarang, por lo que la cantidad de residuos disminuyó gradualmente de manera significativa.

