El Ministerio del Interior pide a los gobiernos locales que anticipen las subidas de precios de los productos básicos antes del Ramadán

Jacarta – Secretario General (Sekjen) Ministerio del Interior (Ministerio del Interior) Tomsi Tohir pidió al gobierno regional (Gobierno local) para comprobar diligentemente el progreso precio grapas y anticipar posibles aumentos de precios en cada zona antes del mes sagrado del Ramadán.

«Por favor, baje, reúna a sus compañeros comerciantes, comuníquese con las zonas productoras, señor. Para que más adelante durante el Ramadán y el Eid el aumento no sea demasiado alto», dijo Tomsi en la Oficina del Ministerio del Interior, Yakarta, el lunes 19 de enero de 2026.

Precio de la pimienta de cayena roja en varios mercados tradicionales

Lo transmitió en la Reunión Regional de Coordinación del Control de la Inflación de 2026, que estuvo acompañada de una discusión sobre la anticipación de aumentos en los precios de los billetes de avión antes del Ramadán y el Eid al-Fitr en el edificio Sasana Bhakti Praja del Ministerio del Interior.

En aquella ocasión, Tomsi valoró la caída de los precios de varios productos básicos, como los huevos, la carne de pollo de pura raza, las chalotas y la pimienta de cayena. Sin embargo, advirtió contra el aumento de los precios de productos básicos como el ajo y el aceite de cocina. La razón es que los precios de estos dos productos básicos en realidad han aumentado en un momento en que otros productos básicos están cayendo.

Tomsi espera que las zonas que experimentan aumentos en los precios del aceite de cocina puedan intervenir aumentando las existencias de Minyakita. Por otro lado, Tomsi también animó a Perum Bulog a intervenir en el posible aumento de los precios del arroz en varias regiones.

«Compruebe qué Bulog hay allí. Si es cierto que la cuota es baja o el stock es bajo, por favor presione», dijo.

En esa ocasión, Tomsi espera que todas las regiones puedan aprender del manejo de la inflación que se ha venido dando hasta ahora. A través de estos diversos foros, las regiones pueden encontrar la mejor solución para controlar los precios en la región. Por este motivo, se pide a las regiones que no se cansen de controlar las tasas de inflación.

Un ama de casa clasifica chiles rojos en un supermercado. Foto : VIVA.co.id/Sherly (Tangerang)

«A los amigos regionales les pedimos que lo que es alto o bajo pueda volverse alto si son descuidados. Vuelvan de nuevo, comprueben de nuevo, comuniquen de nuevo, controlen el mercado de nuevo. No lo controlen, tal vez una vez a la semana, una vez cada dos semanas, no se puede», dijo Tomsi. (hormiga)