El fichaje del Manchester City descubre un nuevo estatus que plantea la cuestión de la transferencia de enero

James Trafford está de regreso en la selección de Inglaterra después de que Nick Pope se retirara, pero el portero del Manchester City ha caído en el orden jerárquico.

James Trafford se une a Nico O’Reilly en la selección de Inglaterra

James Trafford era el tercer portero de Inglaterra cuando fichó por el Manchester City y al menos tenía planes de convertirse pronto en el siguiente en la fila detrás de Jordan Pickford.

En cambio, tres meses después de su regreso de £ 27 millones al Etihad, Trafford ha caído un lugar. No fue incluido en el equipo de Thomas Tuchel para los partidos internacionales de noviembre y solo fue indultado cuando Nick Pope se retiró por una conmoción cerebral.

El jugador de 23 años espera impresionar en los entrenamientos, pero todo parece estar escrito. Pickford y Dean Henderson son certezas para la Copa del Mundo y si Pope continúa jugando regularmente para Newcastle, parece que pasará a ocupar el puesto de tercera opción.

El problema de Trafford es su falta de fama. Cuando fichó por el City en julio, esperaba competir con Ederson esta temporada y se habría respaldado para ganar la batalla contra el brasileño. La realidad resulta ser muy diferente.

Fue titular en los primeros tres partidos de la temporada de la Premier League, pero para entonces quedó claro que Ederson estaba en camino de ser reemplazado por Gianluigi Donnarumma. El italiano es sólo tres años mayor que Trafford y ha firmado un contrato de cinco años, con opción a uno más.

Desde que Trafford comenzó contra Brighton el último día de agosto, sus únicas apariciones posteriores han sido en las victorias de la Copa Carabao contra Huddersfield y Swansea. Es probable que su próximo partido de liga sea cuando Brentford visite el Etihad para un partido de cuartos de final la semana antes de Navidad.

Quizás el ex portero del Burnley consiga partidos en la Copa FA y sea titular contra Bodo/Glimt o Galatasaray en la Liga de Campeones si el City está en camino de clasificarse, pero no será suficiente para destacar.

Trafford dijo al comienzo de esta temporada que quería ser el número uno del City durante 10 años y que también quiere ser el número uno de Inglaterra. Por el momento no parece probable que eso suceda, aunque Guardiola dijo la semana pasada que todavía sentía que eso sucedería.

«Tenemos un portero increíble. Para Inglaterra, tarde o temprano será el indicado», afirmó.

Derrocar a Pickford no es una tarea fácil dada la calidad de sus actuaciones para los Tres Leones, pero es una tarea imposible cuando no juegas para tu club, y ahí es donde se encuentra Trafford.

«Estamos muy contentos con su comportamiento en los entrenamientos», dijo Guardiola sobre Trafford.

«Gigi aprende de James y James aprende de Gigi. Los porteros siempre están conectados, entrenan. Aprenden como yo aprendo de los jugadores y, con suerte, los jugadores aprenden del personal».

«Una de las razones por las que quiero continuar en esta competición es porque todos tienen que estar preparados en caso de que sean necesarios en la Premier League o la Champions League».

Hay cierta ironía en el hecho de que Trafford reemplace a Pope en el equipo de Inglaterra de este mes, ya que Newcastle quería ficharlo esta temporada para desafiar a Pope. Sólo cuando Burnley aceptó una oferta de £ 27 millones para los Magpies, el City se vio obligado a igualar la oferta.

Este no es el escenario que esperaba Trafford cuando regresó a su antiguo club. Una salida ya parece inevitable ya que sus ambiciones no se harán realidad en el Etihad, y si Trafford quiere ser parte del equipo de Inglaterra para la Copa del Mundo, puede que incluso tenga que presionar para que se traslade en enero.

Es poco probable que el City lo permita, aunque con Stefan Ortega y Marcus Bettinelli en el club podrían amortiguar la pérdida de un portero.

