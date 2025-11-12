Los agentes de BRILink alientan a las cooperativas rurales a impulsar la economía regional

Yakarta (ANTARA) –

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk o BRI continúa fortaleciendo el papel de Red and White Village/Kelurahan Cooperative (KDKMP) como motor de la economía popular a través de la red de agentes BRILink que llega a áreas 3T (fronterizas, ultraperiféricas y desfavorecidas).

Esta sinergia convierte a AgenBRILink en un vínculo importante para ampliar el acceso a los servicios financieros y estimular la actividad económica comunitaria a nivel de base.

Desde su lanzamiento, la presencia de AgenBRILink en el entorno KDKMP ha permitido a las personas realizar fácilmente diversas transacciones financieras. A través de asociaciones con BRI, las cooperativas pueden crear un efecto de economía colaborativa que impulse el crecimiento de las transacciones financieras y las actividades comerciales productivas a nivel comunitario.

Este programa también ayuda a aumentar la educación financiera y la inclusión de la comunidad.

El director ejecutivo de BRI, Hery Gunardi, dijo que el lanzamiento del KDKMP por parte del presidente Prabowo tenía la importante misión de fortalecer la economía de la aldea, aumentar el poder adquisitivo de los residentes locales, crear oportunidades de empleo y ampliar el acceso a la financiación para la comunidad. Mientras tanto, estos esfuerzos están en línea con la tercera ambición del gobierno, que es fortalecer la economía nacional basada en la independencia de las aldeas.

«Apoyamos a KDKMP brindando acceso a servicios financieros muy cerca de la comunidad. A través de AgenBRILink, las personas pueden realizar transacciones, rescatar y desarrollar negocios a través de servicios de préstamo. BRI cree que KDMP será un hito en el fortalecimiento del ecosistema económico de la aldea basado en la comunidad y la cooperación mutua», dijo Hery.

Además, para respaldar el ecosistema KDMP, BRI también ha optimizado la red AgenBRILink, que ha llegado a la mayoría de las regiones de Indonesia. A través de esta red, las cooperativas pueden gestionar diversas transacciones financieras, como depósitos y retiros de efectivo, recargas, pagos de facturas y cuotas. La existencia de AgenBRILink hace que los servicios financieros sean más accesibles e inclusivos.

Como se sabe, BRI, que cuenta con aproximadamente 1,2 millones de agentes BRILink en toda Indonesia, podrá llegar a 66.648 aldeas para septiembre de 2025, o el equivalente al 80 por ciento del número total de aldeas del país. Durante el mismo período, AgenBRILink también ha facilitado 826 millones de transacciones financieras con un volumen total de 1,294 billones de IDR, enfatizando aún más su papel como facilitador de las actividades financieras comunitarias a nivel de base.

AgenBRILink no solo satisface las necesidades de transacciones diarias, sino que también es un puente que conecta al público con los servicios de ahorro y financiación de BRI. A través del servicio de referencia, los agentes pueden ayudar a los clientes potenciales a abrir una nueva cuenta (como BSA Savings) y solicitar un préstamo comercial.

Esta extensa red finalmente se convirtió en la columna vertebral de la distribución de servicios financieros de la BRI a todos los rincones del país. Ahora, AgenBRILink se ha convertido en un centro de comercio social que brinda servicios a transacciones financieras y respalda las actividades económicas y las necesidades diarias de las comunidades rurales de manera sostenible.