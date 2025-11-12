¿Quieres comprar un Innova Reborn usado? Verifique primero el impuesto anual

Jacarta -Toyota Innova Renace Conocido como un coche familiar resistente que tiene un valor de reventa estable en el mercado de coches usados. No es sólo una cuestión de comodidad y durabilidad del motor, sino también de coste. impuesto anual Este automóvil también es una consideración importante para los propietarios y compradores potenciales.

Basado en datos de Auto2000, vistas VIVA Automotriz Miércoles 12 de noviembre de 2025, aquí tienes los detalles del impuesto anual del Toyota Innova Reborn también conocido como Toyota Aventurero Innova desde el año de producción 2015 hasta 2023.

Impuesto Innova Reborn 2015-2017

Para los modelos lanzados a principios de 2015, el monto del impuesto anual aún es relativamente bajo. La variante Innova G Diesel está sujeta a impuestos de alrededor de 3,96 millones de IDR, mientras que el tipo más alto, como el Innova Q 2.4 AT Diesel, alcanza los 5,54 millones de IDR.

A principios de 2016, hubo un ligero aumento, con impuestos que comenzaron desde 4,49 millones de IDR para la variante G 2.4 MT Diesel hasta 6,38 millones de IDR para el tipo Q 2.4 AT Diesel.

Mientras tanto, en 2017, la carga tributaria aumentó ligeramente. El impuesto sobre el Innova G 2.0 MT se registra en 4,3 millones de IDR, y el Innova Q 2.4 AT Diesel alcanza los 6,84 millones de IDR al año.

Impuesto Innova Reborn 2018-2020

Los modelos lanzados entre 2018 y 2020 muestran una tendencia constante de aumento de impuestos, siguiendo los valores de venta de vehículos que aún son elevados.

Para 2018, el impuesto al diésel Innova G 2.4 MT ronda los 4,93 millones de IDR, mientras que el impuesto al diésel Innova V 2.4 AT es de 5,98 millones de IDR. Al año siguiente, la cifra impositiva aumentó a entre 5,12 millones de IDR y 6,23 millones de IDR.

En 2020, el impuesto anual sobre el modelo G 2.4 MT Diesel fue de 5,33 millones de IDR, y la variante V 2.4 AT Diesel alcanzó los 6,48 millones de IDR.

Impuesto Innova Reborn 2021-2023

El aumento más pronunciado se produjo en el período 2021 a 2023, en línea con el aumento de los precios de venta de vehículos y los ajustes al valor de venta de los vehículos de motor (NJKB).

Para el Innova Reborn 2021, el impuesto G 2.4 AT Diesel ronda los 6,02 millones de IDR, mientras que el V 2.4 AT Diesel alcanza los 6,8 millones de IDR.

Los modelos 2022 y 2023 experimentan un aumento de alrededor de 300.000 a 400.000 IDR al año. El impuesto sobre el Innova Reborn 2022 G 2.4 AT Diesel se registró en 6,36 millones de IDR, mientras que el V 2.4 AT Diesel fue de 7,18 millones de IDR.

En cuanto al último modelo 2023, la tasa impositiva oscila entre 6,17 millones de IDR y 7,37 millones de IDR, según el tipo de transmisión y la variante.