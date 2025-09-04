La respuesta de Dudung después de que los miembros de Bais supuestamente fueron arrestados durante la manifestación

Yakarta, Viva – Asesor especial del Presidente de Defensa, Dudung Abdurrahman abrió su voz sobre los presuntos miembros de la Agencia de Inteligencia Estratégica del Ejército Nacional Indonesio (Bais) arrestado por miembros Brote durante la acción reunión hace un tiempo.

Dudung afirmó que no podía confirmar la verdad relacionada con los presuntos miembros de los BAI arrestados.

«Bueno, esa es la validez del fin, todavía no soy monitoreada. Es eso cierto o no, aunque hay algo arrestado», dijo Dudung a los periodistas en el Complejo Presidencial del Palacio, Central Yakarta, jueves 4 de septiembre de 2025.

Dudung explicó que la existencia de inteligencia en el campo es algo natural para monitorear la situación. Sin embargo, se aseguró TNI no tienen otro propósito además de la función de monitoreo.

«Pero de hecho, el mundo de la inteligencia como ese suele ser. Pero debe haber ciertos objetivos. Lo que está claro es que el TNI no será posible tener otros objetivos», dijo.

«Lo que está claro es cómo monitorear la situación en el campo para que cómo pase por delante del TNI si la policía lo pide ayuda que ya conocen», concluyó Dudung.

Anteriormente informó, el comandante adjunto de TNI General Tni Tandyo Budi Revita abrió su voz sobre los presuntos miembros de la Agencia de Inteligencia Estratégica del Ejército Nacional de Indonesia (BAIS) que fueron arrestados por miembros de Brimob durante la manifestación hace algún tiempo.

Afirmó que aquellos que arrestaron no desempacaban la identidad de los miembros atrapados.

«Una vez que esto fue arrestado y luego salió así, el que lo arrestó no lo difundió, porque era inteligencia», dijo Tandyo a periodistas en el complejo del Parlamento en Senayan, Central Yakarta, lunes 1 de septiembre de 2025.

Tandyo explicó que una de las tareas de los miembros de inteligencia es encontrar cierta información. Por lo tanto, según él, una inteligencia debe ingresar y unirse a la demostración para encontrar la información deseada.

«Digo que sí, el nombre de las personas da la información que tenemos que ingresar dentro, los seguimos, sus actividades», dijo.