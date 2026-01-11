El despido de Rubén Amorim afecta el plan de fichajes del Man United tras una ‘llamada telefónica con el agente libre’

El Manchester United está interesado en fichar a Marcos Senesi después de contactar con el defensa del Bournemouth sobre una posible transferencia en verano.

Rubén Amorim, exentrenador del Manchester United (Imagen: Getty Images)

El Manchester United podría perderse la posibilidad de fichar al defensa del Bournemouth Marcos Senesi, ya que están «ocupados con otros asuntos» tras el despido de Rubén Amorim la semana pasada.

Senesi, que termina contrato este verano, recibió «una llamada» del United en diciembre porque planea dejar los Cherries al final de la temporada, según Tuttosport. El argentino ha comunicado a la directiva del Bournemouth que no tiene intención de firmar una ampliación de su actual contrato.

Habiendo acumulado 88 apariciones en la Premier League desde que pasó del Feyenoord a los Cherries en 2022, es una ganga potencial para alguien con una transferencia gratuita. Y el United está entre los candidatos después de haber llamado a los representantes del jugador de 28 años el mes pasado.

Sin embargo, se afirma que el United está ocupado con otros asuntos tras el despido de Amorim. Los Rojos confirmaron en un comunicado que el portugués había sido relevado de sus funciones el lunes tras el empate 1-1 ante el Leeds United. Darren Fletcher tomó el cargo interino en el empate 2-2 del miércoles pasado contra Burnley y será el capitán del equipo nuevamente para el partido de la Copa FA del domingo por la tarde contra Brighton.

Ole Gunnar Solskjaer y Michael Carrick están alineados para asumir el cargo de entrenador interino hasta el final de la temporada mientras el United se prepara para nombrar un sucesor permanente de Amorim en el verano.

Marcos Senesi en acción con el Bournemouth contra el Manchester United (Imagen: )

Con el enfoque principal del United en resolver primero el aspecto directivo y «varios cambios» en Old Trafford, parece que Senesi ha quedado en un segundo plano. Eso podría permitir que otros se adelantaran a los Rojos.

La Juventus está interesada y está planeando conversaciones con el equipo de Senesi la próxima semana, mientras que el Barcelona también habría estado en contacto con su entorno. Parece que el internacional argentino tiene varias opciones sobre la mesa.

Cuando el técnico del Bournemouth, Andoni Iraola, habló sobre el futuro de Senesi el mes pasado, insinuó que podría firmar un nuevo contrato. “Lo más importante es que está jugando muy bien”, dijo Iraola el 19 de diciembre.

«Ambas partes todavía tienen tiempo para discutir la situación de su contrato. Todavía quedan siete meses. No hay duda de que quiero que se quede aquí».

Después de que Milos Kerkez, Illia Zabarnyi y Dean Huijsen abandonaran Bournemouth en el verano, Senesi fue convocado para liderar la renovada defensa de los Cherries e hizo un excelente trabajo.