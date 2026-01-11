Ladki Bahin Yojana: el BJP acusa al Congreso de oponerse al plan de asistencia social







delante de la Elecciones del organismo local de MaharashtraEl líder del BJP, Chandrashekhar Bawankule, criticó el domingo al Congreso, acusando al partido de ser “anti-mujeres” por su carta a la Comisión Electoral Estatal solicitando la suspensión del estipendio mensual bajo el Plan Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin hasta la conclusión de las elecciones cívicas, informó el PTI.

En declaraciones a los periodistas, el ministro de Ingresos de Maharashtra, Chandrashekhar Bawankule, afirmó que el plan de asistencia social, lanzado en 2024, no viola el código de conducta modelo, que está actualmente en vigor para las elecciones municipales del 15 de enero.

Sostuvo que el plan es una iniciativa gubernamental continua y no debe vincularse al proceso electoral.

Congreso busca aplazamiento de cuotas

El sábado, el Comité del Congreso de Maharashtra Pradesh (MPCC) escribió al Estado Elección Comisión, instándola a ordenar al gobierno que libere las cuotas del plan de diciembre de 2025 y enero solo después de las encuestas cívicas, según el PTI.

El partido argumentó que el desembolso podría afectar a más de un millón de mujeres beneficiarias antes de las elecciones.

BJP cita oposición pasada del Congreso

Según la PTI, Bawankule alegó que el Congreso había intentado previamente obstruir el plan. Afirmó que un colaborador cercano del líder de alto rango del Congreso, Nana Patole, se había dirigido al Tribunal Superior cuando se presentó el plan, mientras que otro líder del partido había declarado públicamente que la iniciativa sería descartada si el Congreso llegaba al poder.

«La verdadera cara del Congreso ha quedado ahora expuesta ante el pueblo. El Ladki Bahin Yojana es un plan en curso y no viola el código de conducta modelo», dijo Bawankule, informó la agencia de noticias.

Afirmó además que la carta del Congreso a la Comisión Electoral reflejaba la “mentalidad antimujer” del partido.

BJP publica manifiesto electoral cívico de Nagpur

Más tarde ese mismo día, Bawankule, junto con el presidente del BJP de Nagpur, Dayashankar Tiwari, publicaron el manifiesto del partido para las elecciones de la Corporación Municipal de Nagpur.

El documento describe la visión del BJP para ‘Viksit Nagpur’, prometiendo un desarrollo integral si el partido llega al poder, informó el PTI.

Tiwari dijo que tanto el Gobierno Central como el Maharastra Los gobiernos están comprometidos con el desarrollo general de Nagpur, enfatizando el crecimiento más allá de la mera expansión territorial.

(con entradas PTI)





