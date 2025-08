El comportamiento de Marcus Rashford causa una impresión inmediata después de que el hombre uniera los «malentendidos»

El defensor de Barcelona, Jules Kounde, habló sobre sus primeras impresiones de Marcus Rashford después del préstamo del atacante del Manchester United

Marcus Rashford inmediatamente causó una impresión en uno de sus compañeros de equipo de Barcelona (Imagen: Paul Miller/Getty Images)

Los nuevos compañeros de equipo de Barcelona de Marcus Rashford ya han apretado un rasgo que, según el atacante, fue malinterpretado durante su tiempo en el Manchester United.

Rashford selló un movimiento de préstamo estacional a los gigantes catalanes, que tienen la opción de hacer que el acuerdo sea permanente. El jugador de 27 años realizó más de 400 actuaciones y ganó cinco trofeos con United antes de decidir que su futuro estaba lejos del club de su hijo.

Rashford pasó tiempo en Aston Villa la temporada pasada y disfruta de la oportunidad de tener un impacto en Barcelona. Su nuevo compañero de equipo Jules Kound ya ha notado que Rashford es un poco más reservado que otros jugadores en el vestuario.

«Es un poco introvertido, pero realmente se divierte y se siente cada vez más cómodo», dijo Kounde sobre Rashford a Diario Sport. «Creo que es feliz. Se ríe mucho. Es feliz en el campo.

«Me recuerda un poco de mí mismo. Es un poco introvertido, pero se divierte mucho, y creo que se siente cada vez más cómodo. Todos lo han recibido mucho. Habla con todos.

«Creo que se siente muy cómodo. Mientras hablo inglés, trato de ayudarlo lo mejor posible, pero creo que todos lo hacen».

Los comentarios de Kounde reflejan lo que Rashford en diciembre pasado al periodista Henry Winter dijo que su personaje a veces es malinterpretado: «Me siento mal, pero creo que está bien. Soy una persona muy simple. Amo el fútbol. Esa ha sido mi vida desde el principio».

Rashford hizo su debut en Barcelona contra Vissel Kobe el domingo (Imagen: Koji Watanabe/Getty Images)

Esa no fue la primera vez que Rashford piensa en cómo los otros lo perciben. El internacional de Inglaterra se describió a sí mismo como un introvertido al discutir cómo había superado los tiempos difíciles durante su carrera en el United.

«Si soy sincero, a algunos de mí no le importa si la gente duda de mí», escribió Rashford para la tribuna de los jugadores en febrero de 2024. «Si todos me dicen que me aman, sospecharé. Sé que el mundo funciona. Realmente tuve que conseguir un hombre. Siempre tuve que confiar en mí mismo.

«Cuando he estado en mis lugares más oscuros, y parece que la mitad del mundo está en mi contra, tiendo a ir solo por unos días y reiniciarlo, y luego estoy bien. Creo que se remonta a un niño que goteó solo en la calle hasta que estaba tan oscuro que ya no pude ver la pelota y podría escuchar a mi madre gritar en casa.

“Eso es solo un introvertido, que necesita mi espacio para reiniciar. Otras veces, cuando eso no ha funcionado, he encontrado a alguien con quien hablar.

Rashford admitió que sentía que su personalidad a veces era mal entendida durante su carrera en el Manchester United (Imagen: Stephen White – Camera Sport a través de Getty Images)

«A veces esa es la forma de hacerlo. Pero cada vez que estoy física o mentalmente, siempre tengo la sensación de que lo doy la vuelta y juego mi mejor fútbol para United e Inglaterra».

Rashford apareció por primera vez la semana pasada para Barcelona en el lado japonés Vissel Kobe, con 33 minutos del sofá antes de ser reemplazado. El prestado del United también reemplazó a Raphinha durante la victoria 7-3 de Barcelona en el FC Seúl el jueves y ofreció una asistencia para el gol final anotado por el ex vorute de Manchester City Ferran Torres.

En su presentación como jugador de Barcelona, Rashford habló sobre su tiempo en Old Trafford: «La situación con United es el club en un período de cambio y lo han estado por un tiempo», dijo. «Así que no tengo nada que decir sobre el Manchester United. Fue una parte importante no solo de mi carrera, sino también de mi vida. Estoy agradecido por la oportunidad de jugar para ellos.

«El fútbol es lo mismo que la vida. No todo es tan simple como podrías haber pensado. Este es mi próximo paso y el próximo capítulo. Estoy completamente enfocado en esto e intento mejorar y ayudar al equipo a ganar trofeos».