Patriots Eye Blockbuster Trade para Terry McLaurin después de la última bomba

En los próximos días, estará claro si la solicitud comercial es grave o no. Si los Patriots pueden lograr un intercambio de monstruos para alguien como McLaurin, la vida cambia en Nueva Inglaterra. Si los comandantes deciden intercambiar a Terry McLaurin, los Patriotas de Nueva Inglaterra son los lugares de aterrizaje más lógicos.

Los Patriots tienen el espacio de la tapa y la necesidad de un verdadero receptor abierto No. 1. Un intercambio de Terry McLaurin hace de los Patriots un desafío legítimo para el Bills de búfalo en el este de la AFC. Muchos críticos y fanáticos de la NFL han predicho que los Patriots Volver a los playoffs por primera vez desde 2021.

Jacob Camenker de EE. UU. Hoy También escribió que a pesar de que los Patriots aseguran Stefon Diggs y Mack Hollins en la temporada baja, aún carecen de un verdadero receptor No. ancho para consolidar su ofensiva contra los delitos de alta potencia y los quarterbacks en Kansas City, Buffalo o Baltimore.

Los comandantes de Washington no están seguros de tener a McLaurin en el bloque comercial de la NFL. En el papel, un socio comercial debe hacer una buena oferta con un paquete fuerte. La parte más importante es pagar a McLaurin más de $ 30 millones por año y negociar un contrato completamente nuevo.

Al momento de escribir este artículo, la última actualización no es nada. No ha habido un movimiento sobre un posible comercio o las negociaciones contractuales entre los comandantes y Terry McLaurin. Gerente General de Washington Adam Peters está trabajando para mantener todo profesional, ya que las dos partes encuentran una solución.

Las fuentes del equipo han dicho varias veces que los comandantes no quieren intercambiar McLaurin, pero las negociaciones contractuales entre las dos partes se han desglosado a medida que comienza el campamento de entrenamiento. El dos veces NFL Pro Bowler resistió los primeros cuatro días de campamento de entrenamiento. Sin embargo, informó el domingo para evitar ser multado hasta $ 50,000 por día para omitir el campamento de entrenamiento.

Will McCormick Will McCormick cubre las NFL, la NBA, la WNBA y MLB para Heavy.com con un enfoque en los Patriotas de Nueva Inglaterra, Baltimore Ravens y Carolina Panthers. McCormick ha producido miles de artículos y entrevistado a más de 500 ejecutivos de C-suite y líderes militares en contratación del gobierno. Más sobre Will McCormick