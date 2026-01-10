Los Dodgers reciben malas noticias en medio de la persecución de Kyle Tucker

El Dodgers de Los Ángeles van a entrar en la temporada 2026 de la MLB buscando tres títulos como campeones. En lo que va de temporada baja, se ha hablado mucho de ellos en los rumores.

Kyle Tucker ha sido uno de los nombres con los que los Dodgers han estado fuertemente conectados. Sigue siendo agente libre y su mercado no se ha desarrollado como se esperaba. Los Ángeles aún podría lanzarse y contratarlo para reforzar aún más las probabilidades del equipo de la Serie Mundial.

Dicho esto, los Dodgers han recibido malas noticias sobre su búsqueda de Tucker.

Según Rob Parker en una aparición en MLB Network el 9 de enero, Los Ángeles probablemente no terminará firmando a Tucker.

“Voy a decir [Kyle Tucker is] No iré a los Dodgers”. Parker dijo.

Kyle Tucker sería una incorporación injusta para los Dodgers de Los Ángeles

La temporada pasada con el Cachorros de ChicagoTucker tuvo un año un poco malo. Lidió con algunos problemas de lesiones y no pudo ser tan productivo como los fanáticos se han acostumbrado a ver.

En los 136 juegos que jugó, Tucker conectó 22 jonrones junto con 73 carreras impulsadas y también produjo una línea de .266/.377/.464. Esos números le darían a los Dodgers una ventaja aún más injusta durante la temporada 2026.

Cuando está completamente sano, Tucker es uno de los mejores bateadores del béisbol. Combina poder con la capacidad de llegar a la base y batear para extrabases. Para una ya poderosa alineación de Los Ángeles, traer a Tucker sería un escenario de pesadilla para los cuerpos de lanzadores contrarios.

En un momento dado, se esperaba que Tucker consiguiera un contrato por valor de alrededor de 400 millones de dólares. Últimamente, esas proyecciones han caído al rango de 300 dólares. Puede que incluso tenga que conformarse con un contrato de corta duración para el próximo año.

Aunque Parker ya descartó a los Dodgers en lo que respecta a Tucker, aún podrían cambiar de rumbo y contratarlo.

¿Qué competencia enfrentan los Dodgers por Tucker?

Los Ángeles está lejos de ser el único equipo que ha estado conectado con Tucker en la agencia libre.

Uno de los equipos de los que más se rumorea como posible lugar de aterrizaje ha sido el Azulejos de Toronto. Otros equipos involucrados incluyen a los Cachorros de Chicago, Mets de Nueva YorkFilis de Filadelfia y Yankees de Nueva York.

En este momento, los Yankees y los Filis no parecen tener grandes posibilidades de contratar a Tucker. Los Mets son un equipo serio a seguir como un jugador tardío en el sorteo de Tucker.

Si bien los Cachorros aún podrían decidir gastar mucho para volver a contratarlo, también han sido relativamente descartados. Si los Dodgers decidieran que querían a Tucker, fácilmente podrían convertirse en favoritos para contratarlo.

Jugar en Los Ángeles siempre es una opción intrigante. Tucker inmediatamente se colocaría en una posición de primer nivel para competir por un campeonato. Como mínimo, los Dodgers son un equipo al que vale la pena seguir de cerca en los próximos días.

Espere seguir escuchando rumores sobre Tucker a medida que avanza su mercado de agencia libre. Algunos han descartado a Los Ángeles, pero es posible que los Dodgers aún no estén oficialmente fuera.