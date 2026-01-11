Tierra VerdeVIVA – Los líderes de los cinco partidos políticos de Groenlandia dicen que no quieren convertirse en ciudadanos. Estados Unidos de América aunque el presidente de los EE.UU. Donald Trump planea apoderarse de la región danesa semiautónoma.

«No queremos ser estadounidenses, no queremos ser daneses, queremos ser groenlandeses», dijeron en una declaración conjunta publicada el viernes 9 de enero de 2025.

Los líderes también enfatizaron que el «menosprecio» de Groenlandia por parte de Estados Unidos debe cesar.

«El futuro de Groenlandia debe ser determinado por los groenlandeses», dijeron.

Tierra Verde Foto : http://diariodigital.com

El comunicado también destacó que los territorios insulares han aumentado su participación en el ámbito internacional en los últimos años.

Dicen que el diálogo sobre los planes de Trump debe basarse en la diplomacia y los principios internacionales.

Anunciaron que la sesión del Inatsisartut (parlamento) se adelantaría para garantizar «un debate político justo y amplio y la garantía de los derechos del pueblo» de Groenlandia.

La declaración se produce cuando Trump ha expresado repetidamente su interés en apoderarse de Groenlandia, una región semiautónoma bajo el Reino de Dinamarca.

«Vamos a hacer algo con respecto a Groenlandia, nos guste o no, porque si no lo hacemos, Rusia o China se apoderarán de Groenlandia, y no queremos ser vecinos de Rusia o China», dijo Trump en la Casa Blanca el viernes.

Tampoco descartó la posibilidad de apoderarse de Groenlandia por medios militares.

«Quiero llegar a un acuerdo de la manera más fácil, pero si no lo hacemos de la manera fácil, lo haremos de la manera más difícil», afirmó.

Los comentarios de Trump provocaron una condena generalizada, especialmente de los países europeos, que advirtieron que tal medida podría desmantelar la OTAN. (Hormiga)