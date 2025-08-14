El centrocampista del primer equipo del Manchester United toma una decisión sobre el futuro

Toby Collyer de Man Utd ha atraído el campeonato este verano y cierra un traslado a West Brom.

Toby Collyer llega a West Brom después de moverse. (Imagen: 2025 Andrew J. Clark/ISI Photos)

El joven Toby Collyer del Manchester United llega a West Brom después de un movimiento de préstamos.

Más de una docena de clubes de campeonato preguntaron sobre la disponibilidad de Collyer este verano, pero el Manchester Evening News Comprende que el centrocampista se unirá a West Brom.

West Brom ha hecho un lanzamiento convincente para firmar a Collyer, de modo que la dura competencia es derrotada en la segunda capa.

Ryan Mason espera regresar a West Brom a la Premier League después de su nombramiento en los Hawthorns en junio. West Brom participó por última vez en Topflight en 2020/21.

Collyer atrajo a un intenso interés en el campeonato después de entrar en el primer equipo en Old Trafford la temporada pasada. El jugador de 21 años hizo su debut en la Premier League contra el Liverpool en septiembre e hizo un total de 13 actuaciones senior.

El Manchester Evening News Collyer recientemente informado no se consideraría un peso de marca en un posible acuerdo para el mediocampista de Brighton Carlos Baleba.

El verano pasado, una fuente discutió la preferencia de Erik Ten Hag para Collyer y otra fuente dijo que registra estadísticas de carrera ‘extraña’ en el entrenamiento que Bruno Fernandes mejoró.

Ruben Amorim también ha elogiado a Collyer. «Tiene muy buenas piernas, mejora con la pelota. Sabe qué hacer para jugar para este club y siente el club de la manera correcta. Es realmente modesto y si trabajas duro, tienes la oportunidad», dijo Amorim en enero.

El contrato de Collyer con United se extiende hasta el verano de 2027, con la opción de otro año.

