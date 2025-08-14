Dijo la cronología de los accidentes de buques en Sanur, el Ministro de Transporte evaluará las habilidades ABK

Yakarta, Viva – Ministro de Transporte, Dudy Purwagandhi, reveló cronología de accidentes Que sucedió un bote rápido (Bote rápido) fuera del sol ascendente, puerto Sanur El martes 5 de agosto de 2025.

Explicó que los factores que causaron el inverso del bote rápido Abk Lo que de repente cambió la velocidad del barco, por lo que el barco cambió de dirección y las olas golpearon el cuerpo del barco para hacer que se invirtiera.

«Entonces, el barco que ha entrado en el área del puerto, su posición está detrás de las olas, las olas desde atrás. Pero el barco de repente gira a la izquierda y finalmente empujado por las olas al revés», dijo Dudy en el evento de antecedentes de la prensa en el área de Abdoel Moeis, Central Yakarta, jueves 14 de agosto, 2025.

[Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, dalam diskusi bersama media di kawasan Abdul Muis, Jakarta Pusat, Kamis malam, 8 Mei 2025] Foto : Viva.co.id/mohammad yudha prasetya

Desafortunadamente, el incidente mató a dos ciudadanos extranjeros (extranjeros) de China, mientras que una tripulación (ABK) fue declarada desaparecida.

En relación con esto, el Ministro de Transporte también planea evaluar las habilidades generales de ABK y proporcionar suministros de habilidades adicionales para evitar la recurrencia de accidentes de barco debido a la negligencia de ABK.

«NTSC verá que las habilidades de ABK deben ser nuestra preocupación (en el Ministerio de Transporte), de modo que él (ABK) no maniobra para volverse opuesto a las olas», dijo Dudy.

Además, continuó Dudy, el Ministerio de Transporte también volverá a consultar en los barcos de pasajeros, luego del hundimiento del barco Tunu Pratama Jaya KMP en el Estrecho de Bali el miércoles 2 de julio de 2025.

Esto está en línea con los pasos evaluación que también será llevado a cabo por el Ministerio de Transporte en el esquema de puerto de cruce, debido a la frecuente acumulación de vehículos en el puerto Ketapang-Gilimanuk.

Por lo tanto, Dudy también apeló a los operadores portuarios, para mejorar los servicios de venta de entradas y mejorar la seguridad de los pasajeros.

«Realizaremos una evaluación exhaustiva y también trataremos de hacer varios tipos de mejoras», dijo.