Edwin van der Sar explica cómo su vida ha cambiado después del sufrimiento de la hemorragia cerebral

El legendario portero del Manchester United Edwin Van der Sar sufrió una hemorragia cerebral hace dos años, y el ex director ejecutivo de Ajax ha hablado sobre la prueba y cómo cambió

Edwin van der Sar dice que lleva una vida más pacífica después de haber tenido una hemorragia cerebral hace dos años (Imagen: Getty)

El ícono del Manchester United, Edwin van der Sar, se ha abierto sobre la hemorragia cerebral que sufrió en 2023, y cómo ha llevado una vida más pacífica desde entonces.

El tapón de tiro holandés llegó a Old Trafford en el verano de 2005, después de haber impresionado al recién ascendido equipo Fulham. Se pagó un reembolso reportado de £ 2 millones por sus servicios.

Van der Sar inmediatamente se convirtió en el portero de primera elección de Sir Alex Ferguson y no decepcionó. Jugó hasta 2011 entre los palos para los Red Devils e realizó más de 250 actuaciones. Ganó cuatro títulos de la Premier League y una corona de la Liga de Campeones con United.

Después de retirarse hace 14 años, Van der Sar hizo un breve retorno de un partido para su club de niños, VV Noordwijk, en 2016 y continuó trabajando en el partido, más recientemente como director de Ajax. Pero en julio de 2023 fue admitido en un cuidados intensivos en Croacia después de una hemorragia cerebral y se mantuvo allí durante dos semanas.

Van der Sar ahora ha arrojado algo de luz sobre la prueba y admite que su vida ha cambiado dramáticamente y para mejor. Le dijo a Gazzetta Dello Sport: «¿Tenía miedo de morir? Para ser honesto, no.

«Me ayudaron de inmediato; la ambulancia me llevó directamente al hospital, donde los mejores médicos me cuidaron. Cuando llegué a casa, mi familia y un fisioterapeuta siempre estaban de mi lado.

Van der Sar ganó cuatro títulos de primer nivel y la Liga de Campeones en Old Trafford (Imagen: papá)

«Ahora mi vida es mucho más tranquila, cuando mi teléfono siempre sonó y tuve que tomar decisiones importantes y apoyar al equipo y al gerente. Ahora disfruto el tiempo con mi familia, viajar, jugar a Padel y ir en bicicleta».

El hombre de 54 años fue ingresado inicialmente en un cuidados intensivos después de sangrar por el cerebro mientras estaba de vacaciones en Split. Más tarde fue trasladado a su país de origen, donde siguió siendo tratado y liberado después de catorce días.

Fue en los Países Bajos con Ajax donde Van der Sar comenzó su viaje de fútbol, ​​después de haber sido llevado a su reserva por el ex entrenador en jefe del sector Louis Van Gaal.

Ganó el Penduler del Año de Fútbol Holandés en su primera temporada completa en Amsterdam, y después de años de servicio, fue que estaba asociado con una mudanza al extranjero.

Sin embargo, las cosas podrían haber sido muy diferentes para Van der Sar. Admite que Liverpool fue una de las opciones que tenía cuando dejó Ajax en 1999, pero en su lugar eligió la Juventus.

El holandés renunció como director ejecutivo de Ajax en 2023 (Imagen: Getty)

«Tenía dos opciones: Liverpool o la Juventus. Hablé con ambos clubes, pero mi corazón me llevó a Italia», continuó Van Der Sar, quien jugó 88 veces para la anciana antes de mudarme a Fulham.

«La Serie A fue la mejor competencia en esos años. Me intrigó la idea de jugar para un equipo donde un guardián legendario como [Dino] Zoff había dejado su sello.

«¿Me arrepiento? No. No jugué mi mejor fútbol, ​​pero las críticas son parte del juego. Todavía fue una gran experiencia vivir y jugar en Italia.

«El verano que llegué, mis compañeros de equipo siempre me llevaban a cenar. La comida en los restaurantes de Turín era fantástica: al final de la noche, tenía mi tarjeta de crédito lista, pero nunca pagué».