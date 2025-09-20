Concierto asegúrese de integrar aspectos de la sostenibilidad en las operaciones a los procesos comerciales

Yakarta, Viva – PT Semen indonesia Persero TBK se incluye en los 50 principales emisores con la capitalización de mercado más grande (BigCap PLCS) del Instituto Indonesio de Dirección Corporativa (IICD). El desempeño de la compañía también fue recompensado con el premio al Premio 2025 de la Mejor Sostenibilidad y Resiliencia.

El premio se presentó en la 16ª Conferencia de Gobierno Corporativo del IICD y el premio 2025 celebrado por IICD en colaboración con LKBN entre la resiliencia del edificio de temas a través del buen gobierno: prosperar en tiempos turbulentos.

«Semen Indonesia integra aspectos de la sostenibilidad en todas las actividades operativas y de proceso negocio Para crear un valor agregado para el medio ambiente y las sociales, incluidos los accionistas y otras partes interesadas «, dijo el secretario corporativo de Pt Semen Indonesia Persero TBK (SIG) Vita Mahreyni en un comunicado recibido en Yakarta, el sábado 20 de septiembre de 2025.

La evaluación se llevó a cabo en 200 emisores basados ​​en la mayor capitalización de mercado (Gran gorra) y el secundario (Gorra media) Listado en la Bolsa de Valores de Indonesia basado en el método de evaluación de cuadros de mando de gobierno corporativo de la ASEAN (ACGS). Vita dijo que SIG se consideró exitoso en la realización de prácticas comerciales sostenibles que apoyan la resiliencia de la compañía para enfrentar desafíos comerciales en medio de situaciones económicas dinámicas.

[Humas PT Semen Indonesia (Persero) Tbk] Foto : Viva.co.id/mohammad yudha prasetya

Según él, los principios del medio ambiente, social y de gobierno (Ambiental, social y de gobierno/ESG) Como el principal marco de sostenibilidad, es una parte integral de las operaciones comerciales de la compañía.

La implementación de ESG hace que la empresa sea más adaptativa y resistente al tratar con la competencia en la industria nacional que es un desafío debido a la oferta excesiva y las solicitudes de cemento contratado. Mientras tanto, la aplicación GcgDicho Vita, tampoco es únicamente cumplir con el cumplimiento de las regulaciones, sino que se basa en la conciencia de su impacto positivo en la sostenibilidad del negocio de la compañía.

La medición de la calidad de GCG, dijo Vita, se llevó a cabo de manera consistente a través de la evaluación y evaluación del nivel de cumplimiento de los criterios de GCG, con referencia a las regulaciones del Ministerio del Ministerio BullidoAsean Corporate Governance Scorecard, Reglamento de la Autoridad de Servicios Financieros (OJK) y otras regulaciones relacionadas.

PT Semen Indonesia (Persero) TBK

En 2024, basado en los resultados de la evaluación de la aplicación de GCG para el año fiscal 2023, SIG obtuvo un puntaje de 102.81 con el título de liderazgo en el gobierno corporativo. Este logro aumentó del período anterior en 92.47 con el predicado muy bueno.

«El aumento en este puntaje de GCG muestra que SIG ha adoptado en los estándares internacionales completos formulados en la tarjeta de puntuación de gobierno corporativo de la ASEAN (ACGS). En el futuro, SIG continuará fortaleciendo el compromiso en las prácticas de GCG para alentar a la gestión de la compañía a ser más profesionales, eficientes y efectivos», dijo Vita.