La historia del estudiante internacional de Zimbabwe Tinashe Wesley se extendió para estudiar en UMS

Solo (Antara) – Período de graduación I Año académico 2025/2026 Muhammadiyah University Surakarta (UMS) En el edificio Edutorium KH Ahmad Dahlan presentó una variedad de historias interesantes de graduados, una de ellas vino de Tinashe Wesabwey, Muchemwa, la facultad de ingeniería llegó.

Tinashe vino del continente africano con una fuerte determinación de estudiar en Indonesia. Para él, estudiar en UMS se convirtió en un viaje lleno de significado que nunca sería olvidado.

«Mi nombre es Tinashe Wesley Muchemwa, soy de Zimbabwe. Estoy muy agradecido de ser parte de UMS», dijo en Solo, Central Java, el sábado.

Durante la universidad, se centró no solo en la participación académica, sino también activa en varias actividades estudiantiles. Una de las experiencias más memorables fue cuando se convirtió en miembro del equipo de baloncesto de UMS.

«Realmente me gusta el baloncesto y jugar con el equipo de baloncesto de UMS ofrece muchos recuerdos hermosos», recuerda.

Además del deporte, Tinashe también sintió la riqueza cultural en Indonesia de primera mano. Asistió a varios eventos culturales que estaban en sus manos e incluso jugó bailando en el escenario. Interesante es que también intentó hablar javanés.

«Puedo ser un poco javanés, como ‘Sami-Sami’ o ‘Opo’. Eso es muy agradable», dijo riendo.

Lo que afirmó, Culinary, Tinashe se enamoraron de las especialidades indonesias. El arroz horneado picante es su favorito de diferentes platos que se han probado.

«El arroz horneado es mi comida favorita, especialmente la picante. Esta comida es muy famosa en Indonesia», dijo.

En el campo académico, Tinashe se sintió muy ayudado por el sistema de conferencias en UMS. Las instalaciones disponibles y los maestros comunicativos les permiten asistir a conferencias.

«Los maestros son muy buenos y pueden comunicarse conmigo. Gracias a ellos puedo completar mis estudios y finalmente graduarme», dijo con gratitud.

Si un cristiano que fue entrenado en el campus sobre la base del Islam, Tinashe afirmó ser muy aceptado. No se sintió alienado en absoluto.

«Nunca me he sentido exiliado. Muhammadiyah acepta a los estudiantes cristianos y musulmanes. También aprendo mucho sobre el Islam y tengo muchos amigos musulmanes que siempre me apoyan», explicó.

Para él, la diversidad en UMS es una experiencia muy valiosa. La interacción con los estudiantes con diferentes orígenes religiosos y culturales en realidad lo hace cómodo.

«Esta experiencia es extraordinaria. Todo va bien», agregó.

Al final de sus estudios, Tinashe expresó su esperanza de que UMS continuara ofreciendo estudiantes internacionales de diferentes países.

«Muchas gracias ehs. Sigue las oportunidades de apertura para estudiantes de África, Asia y Europa. UMS ha hecho muy buenos trabajos», dijo lleno de esperanza.

Después de graduarse, Tinashe planea regresar a Zimbabwe. Quiere presentar a UMS en su país, para que más estudiantes africanos puedan estudiar en este campus.

«Volveré a Zimbabwe y UMS introduciré para ser conocido en mi país», dijo.

También está decidido a comenzar una carrera en el campo de la tecnología de aviación de acuerdo con la disciplina de su conocimiento. Luego abrió oportunidades para continuar sus estudios a un nivel superior.