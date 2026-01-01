Doku, Stones, Bobb: noticias sobre lesiones del Manchester City y fechas de regreso antes del partido contra el Sunderland

El Manchester City inicia 2026 esta noche cuando viaje al Estadio de la Luz de Sunderland para cerrar la brecha con el Arsenal

El extremo del Manchester City Jeremy Doku parece listo para regresar contra el Sunderland (Imagen: Michael Steele/Getty Images)

Es el día de Año Nuevo y el Manchester City regresa a la acción de la Premier League con un inicio tardío contra el Sunderland en el Stadium of Light. Los Blues solo pudieron ver a mitad de semana cuando el Arsenal marcó un hito con una cómoda victoria por 4-1 sobre el Aston Villa.

Un viaje a Sunderland fue uno de los más difíciles de la Premier League esta temporada, ya que los Black Cats no han perdido en casa desde que regresaron a la máxima categoría. Sin embargo, este es un buen momento para que los Blues pongan fin a ese récord, ya que los anfitriones no cuentan con una sola estrella en el primer equipo debido a la Copa Africana de Naciones (AFCON).

El City no está exento de bajas debido a la AFCON y también está luchando contra las lesiones. De hecho, se sintieron impulsados ​​por el regreso de Rodri a su equipo el sábado en Nottingham Forest.

Entonces, con todo esto en mente, HOMBRE Deportes repasó las últimas noticias sobre lesiones y posibles fechas de regreso.

Jeremy Doku

Lesión: Muscular

Hubo algunas noticias positivas para el City durante la conferencia de prensa previa al partido de Pep Guardiola, y el técnico de los Blues sugirió que Doku podría regresar al equipo para el viaje al noreste. El belga sufrió su lesión durante la victoria ante el Real Madrid y sorprendentemente estuvo ausente del partido contra el Crystal Palace.

Sin embargo, su regreso esta noche sería un gran impulso antes de un enero muy ocupado.

Posible fecha de regreso: Día de Año Nuevo vs Sunderland

Juan Piedras

Lesión: Hermético

La afirmación de que los Stones no están muy lejos de regresar comienza a parecer cada vez más falsa a medida que la jornada llega a su fin. El defensa está de baja desde principios de diciembre por una lesión en el cuádriceps.

Stones está fuera del viaje a Sunderland, pero quizás la próxima semana podría ser su momento de regresar.

Posible fecha de regreso: 7 de enero contra Brighton y Hove Albion

Óscar Bobb

Lesión: Tendón de la corva

Bobb sufrió un momento difícil el mes pasado cuando se vio obligado a abandonar el partido a los 20 minutos después de sentir algo en el tendón de la corva. El noruego no está disponible para el viaje a Sunderland y queda por ver si regresará antes de que se le organice un traslado a otro lugar.

Posible fecha de regreso: enero 2026

Mateo Kovacic

Lesión: Soltero

Kovacic sigue siendo el único ausente de larga duración del equipo. Guardiola se mostró pesimista sobre su fecha de regreso en noviembre, diciendo que lo más probable es que sea en las etapas finales de la temporada cuando regrese el ex jugador del Chelsea.

Posible fecha de regreso: febrero 2026