VVUP traído a Yakarta, ¿qué sorpresas traerá?

Jacarta – La presencia de una girl band surcoreana, VVUPen Yakarta robó con éxito la atención del público. El grupo actualmente en ascenso fue invitado especialmente a un evento titulado «Mark & ​​​​Lona House Party With VVUP» que se celebró el 26 de diciembre de 2025. Su presencia despertó la curiosidad del público: ¿qué sorpresas trajo VVUP a Indonesia?

Este evento fue un momento especial porque marcó una colaboración intercultural entre el mundo del K-Pop y la industria del estilo de vida de la moda japonesa. Aunque está presentado como el lanzamiento de la última colección de Mark & ​​​​Lona en Indonesia, este evento se parece más a una celebración de estilo de vida que combina música, moda e interacciones cálidas con los fanáticos. Desplázate para saber más, ¡vamos!

VVUP estuvo inmediatamente presente para saludar al VVnie indonesio, quien desde el principio parecía entusiasmado por llenar el lugar del evento. Fanáticos animando acompañaron la aparición de los miembros, creando una atmósfera íntima y animada como una fiesta en casa exclusiva. Uno de los miembros de VVUP, Jiyoon, incluso compartió sus experiencias mientras estuvo en Yakarta.

«A menudo uso Mark & ​​​​Lona cuando entreno y también cuando viajo a Indonesia. Es cómodo y adecuado para las actividades cotidianas», afirma.

Detrás del evento, Billy Ching, como director ejecutivo de Mark & ​​​​Lona Indonesia y titular de la licencia de Mark & ​​​​Lona Sudeste Asiático, así como fundador de Kudu Kaya Network, explicó que esta colaboración comenzó con la evolución de la marca que ya no se centra en un segmento.

«Al principio, solo usábamos Mark & ​​​​Lona en ropa de golf, pero ahora se ha convertido en un estilo de ropa activa», dijo Billy.

Mientras tanto, Sandi Herdiana, como directora principal de Kudu Kaya Network, ve la presencia de VVUP como un fuerte puente cultural entre Corea del Sur e Indonesia. Considera que el entusiasmo de los fanáticos del K-Pop en Indonesia es una gran energía para brindar entretenimiento relevante y de calidad. Según él, esta colaboración no se trata sólo de eventos, sino que también abre oportunidades para una colaboración creativa más amplia en el futuro.