Año nuevo 2026, Brebes Regent puerta a puerta brinda asistencia a residentes desfavorecidos y discapacitados

Jacarta – Regente de Brebes, Paramitha Widya Kusuma celebrando la Nochevieja 2026 de una manera sencilla pero significativa. Paramitha decidió ir de puerta en puerta para visitar a las personas necesitadas. discapacidad en Brebes Regency, Java Central.

Durante su visita, Paramitha, acompañado por varios miembros de su personal, saludó a personas con discapacidad y mantuvo cálidas conversaciones, además de entregar obsequios. ayuda como una forma de preocupación del gobierno local.

Según Paramitha, el nuevo año es un momento de reflexión para fortalecer los valores humanos mediante el compartir y la empatía social. Por ello inició el nuevo año 2026 con oración, preocupación y fortaleciéndonos mutuamente con las personas con discapacidad.

«Las celebraciones de Año Nuevo no se tratan sólo de alegría, sino también de cuidar a los demás», dijo Paramitha en su declaración del jueves 1 de enero de 2026.

Dijo que las personas con discapacidad son parte de la comunidad de Brebes que tienen los mismos derechos a ser atendidos e involucrados en el desarrollo regional. Por tanto, existe como una forma de atención del gobierno local a las personas con discapacidad.

«Los residentes desfavorecidos y las personas con discapacidad son una parte importante de la sociedad de Brebes que debemos proteger y ayudar», afirmó este político del PDI Perjuangan.

Según él, la atención social debe partir de acciones reales, no sólo de palabras.

«Si queremos que Brebes progrese, ningún residente debe quedarse atrás, incluidos nuestros hermanos y hermanas con discapacidad», añadió.

En el futuro, prosiguió, el Gobierno regional se compromete a seguir luchando por los derechos de las personas con discapacidad y de los residentes desfavorecidos de Brebes.

«Planificaremos programas que sean más respetuosos con las personas con discapacidad en los ámbitos de los servicios públicos, la educación y el empoderamiento económico», subrayó.