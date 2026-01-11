Swarovski creó cuatro candelabros con 10.000 cristales

¿Alguna vez te has preguntado acerca de los candelabros que brillan dentro del salón de baile de Beverly Hilton durante la Globos de Oro ¿ceremonia?

Bien, Swarovski ha creado cuatro lámparas de araña personalizadas para la entrega de premios de hoy en colaboración con Schonbek, una empresa de iluminación.

Hay tres candelabros más pequeños que miden 36 pulgadas y cuentan con más de 4000 cristales cada uno. Pero la pieza central es una instalación de 60 pulgadas con más de 10.000 cristales. Los diseños requirieron casi 25.000 cristales en total y 150 horas combinadas para producirse.

Kolja Kiofsky, director comercial de Swarovski, afirmó: «Estamos encantados de ver que estos candelabros personalizados ocupan un lugar central en los Globos de Oro. Cada pieza fue diseñada para capturar el brillo y el arte por los que Swarovski es conocido, y estamos ansiosos por verlos brillar en la alfombra roja como parte de esta celebración icónica».

«Los Globos de Oro siempre han consistido en honrar la brillantez, y los nuevos candelabros de Swarovski en nuestra alfombra roja encarnan ese espíritu, iluminando la noche con artesanía, glamour y magia cinematográfica», dijo Helen Hoehne, presidenta de los Globos de Oro. “A medida que llegan las estrellas, transforman la alfombra roja en un escenario radiante, reflejando la creatividad que define los Globos de Oro”.

En un comunicado, Jenifer Walsh, CMO de WAC Group/Schonbek, añadió: «La colaboración entre Schonbek y Swarovski muestra el poder transformador de la iluminación de cristal de calidad superior en uno de los escenarios más emblemáticos del mundo, donde la artesanía, el arte y la narración de historias se unen. El lujo de una auténtica lámpara de araña Schonbek ha cautivado al público durante más de 150 años y continúa estableciendo el estándar para la iluminación de cristal en todo el mundo».

Deanie Chen

