Desde una fractura en la columna y las espinillas hasta hacer su debut en Man City, la pesadilla de mi lesión se convirtió en un sueño hecho realidad.

El joven del Manchester City, Charlie Gray, ha superado obstáculos notables para unirse al club a la edad de 8 años y hacer su debut absoluto con Pep Guardiola.

Charlie Gray debutará en el Manchester City en diciembre

Cuando Charlie Gray hizo su debut en el Manchester City, se convirtió en el último en superar probabilidades astronómicas en el partido. Phil Foden, Nico O’Reilly y Rico Lewis pueden haber dado la impresión de que era fácil, pero ya es bastante difícil para un sub-9 llegar a una academia de primer nivel como la del City, y mucho menos progresar en todos los grupos de edad y llegar al equipo senior.

Es difícil pensar en viajes mucho más difíciles que los que Gray, de 19 años, ha tenido que afrontar. Es un testimonio de las cualidades del adolescente que el City continuó confiando en él después de una fractura en la columna y las espinillas y que tuvo la paciencia para permitirle encontrar su juego nuevamente.

“Desde finales del siglo XV hasta principios del XVI tuve una fractura en la columna y luego en la tibia, así que estuve fuera durante casi dos años”, dijo al periódico. Noticias de la noche de Manchester. «Regresar de eso fue difícil. Obtuve mi beca porque no había jugado durante dos años, así que ni siquiera esperaba una beca y un profesional. Estaba agradecido de haberla obtenido en ese momento.

«Regresar siempre es difícil. No jugar durante dos años y luego empezar a entrenar y competir de nuevo. Nunca vas a estar en tu mejor momento, pero construyes a partir de ahí. Obviamente sucede cuando he tenido otras lesiones a lo largo del tiempo. No tan larga como la de dos años, pero me molestó durante algunos meses en la temporada 18. Tuve una temporada libre de lesiones el año pasado, lo que realmente me ayudó. Esa es una gran razón por la que pude seguir adelante».

Gray regresó paso a paso. Al final de la temporada 2023/24 estaba lo suficientemente en forma para jugar cada minuto de la victoria por 4-0 sobre el Leeds en la final de la FA Youth Cup, y el año pasado fue nombrado Jugador de la Temporada de la EDS en un equipo sub-21 que ganó la liga y los play-offs.

Puede que eso no haya sido suficiente para ponerlo en el radar de Pep Guardiola, pero llamó la atención de varios clubes el verano pasado y se le vinculó con un traslado al Sunderland, que buscaba compensar la pérdida de Jobe Bellingham. Un movimiento nunca se materializó, pero Guardiola hizo el suyo después de ver brillar al mediocampista defensivo en la derrota por 4-0 del Real Madrid en la UEFA Youth League en diciembre.

Gray entrenaba regularmente con el primer equipo en ese momento y después de impresionar nuevamente a su regreso de España, Guardiola le informó que estaría en el equipo para los cuartos de final de la Copa Carabao contra Brentford. Toda su familia venía de Eccles, por si acaso, y cuando faltaban diez minutos para el final del partido, el joven se encontró en el banquillo con su entrenador, esperando para entrar.

«Obviamente hubo un poco de instrucción diciéndome qué hacer, pero nuevamente, él simplemente dijo que esta era una gran oportunidad y que debía disfrutarla. Siento que eso ayudó. No entré al campo demasiado nervioso. Como no sabía que iba a entrar, no tuve que pensar demasiado y simplemente jugar mi juego cuando entré», dijo.

«Debutar fue, en última instancia, un sueño hecho realidad. Te dijeron que estabas en el equipo el día anterior y desde ese momento obviamente estaba en la luna mientras me sentaba en el banco. Nunca esperé entrar, pero cuando faltaban diez minutos me llamaron y tenía prisa por entrar al campo.

«Tenía bastante familia allí, probablemente siete u ocho. Como era mi primera vez en el banquillo, era por si acaso todos estaban emocionados por mí. Me llevaron a entrenar desde que era joven, vieron mi partido desde Sub-5 en Platt Lane, así que cuando vi eso y cuando jugué en el Etihad fue un momento de orgullo para ellos también.

«La larga lesión significaba que no podía hacer nada en absoluto, por lo que era importante tener gente a mi alrededor con quien hablar. Estaba en la escuela en ese momento, así que simplemente divertirme con mis amigos en la escuela fue lo principal que me ayudó esos días. Siempre es importante tener gente a tu alrededor sin importar las circunstancias, pero especialmente entonces era necesario.

«He tenido que superar algunas lesiones graves, pero eso es parte del fútbol. Han pasado algunos años y casi lo olvidas, pero mirando hacia atrás he dado grandes pasos para superar esas cosas y eso hace que mi debut sea aún mejor».

Dado que su contrato expira este verano, queda por ver cuántas oportunidades más tendrá Gray con Guardiola, pero su forma esta temporada solo aumentará el interés de otros clubes. Hasta entonces, el centrocampista tiene la oportunidad de hacer más historia con la academia, que busca llegar hasta el final en la UEFA Youth League por primera vez.

Un viaje a Helsinki entre los octavos de final el miércoles es complicado por varias razones. El City visitó Alkmaar en cuartos de final el año pasado e históricamente ha tenido problemas contra los campeones nacionales juveniles, pero su equipo también se ha visto significativamente afectado por la ventana de transferencias de enero.

Divine Mukasa, Justin Oboavwoduo y Stephen Mfuni hicieron movimientos la semana pasada para debilitar al equipo de Ben Wilkinson antes de su choque eliminatorio. Mfuni y Mukasa están cedidos en el Campeonato y estas transferencias deberían beneficiar al City a largo plazo, pero vale la pena tenerlo en cuenta a la hora de evaluar el mal desempeño del Club en la Liga Juvenil.

Lidiar con jugadores no disponibles es sólo una de las realidades de cualquiera en cualquier equipo, y habrá poca simpatía por Gray y el resto de los jóvenes del City que buscan llegar a los octavos de final en Finlandia esta semana.

«Es importante en estos torneos conseguir algo de impulso. Le da al grupo cierta confianza saber que puedes ganar partidos cuando llegas a los partidos, especialmente contra equipos tan grandes como Leverkusen y Madrid. Para ganar como lo hicimos 6-0 y 4-0, no podríamos haber pedido mucho más», dijo Gray.

«No sabemos mucho sobre su equipo, no hemos jugado contra ellos antes, así que será un desafío diferente, pero todos estamos deseando que llegue. Los partidos fuera de casa siempre son diferentes para nosotros porque jugamos fuera del Joie Stadium, pero todos confiamos en que podemos ir allí y ganar».

«Estamos acostumbrados a ganar en este club y en la Youth League, algo que todavía no ha sucedido. Jugué allí el año pasado y nos perdieron en cuartos de final, pero estuvo muy igualado. Perdimos en el último minuto de un partido que deberíamos haber ganado. El año pasado sentimos que podíamos haber seguido adelante y ganar el partido, pero eso sólo aumenta la necesidad de querer ganar aún más esta temporada. Todos esperamos poder lograrlo».