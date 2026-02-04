Melinda Gates revela viejas heridas en su matrimonio después de que el nombre de Bill Gates fuera incluido en los documentos de Epstein

Estados Unidos, VIVA –Melinda French Gates se pronuncia sobre el nombre de su exmarido Bill Gates incluido en el último expediente de delincuentes sexuales, Jeffrey Epstein. En un podcast de NPR, Melinda admitió que sentía una tristeza extrema por las acusaciones en los documentos. Epstein Eso.

También cree que las personas mencionadas en el documento, incluido su exmarido, deben dar explicaciones.

«Estoy muy feliz de poder alejarme de todo este caos», dijo según informó la página de la BBC del Reino Unido el miércoles 4 de febrero de 2026.

En el podcast, Melinda también habló sobre su matrimonio de 27 años con Gates. Al llamarse así, le resultaba bastante difícil recordar aquellos tiempos.

«Para mí, personalmente, es difícil cada vez que surgen esos detalles, porque me recuerdan un momento muy, muy doloroso de mi matrimonio», dijo.

Melinda también agregó que no tenía derecho a responder más sobre los documentos de Epstein que arrastraban el nombre de su exmarido.

«Cualesquiera que sean las preguntas que queden y que ni siquiera yo sepa del todo, son preguntas para las personas involucradas, incluido mi exmarido. Ellos deberían ser quienes las respondan, no yo», dijo.

A título informativo, se sabe que Bill Gates y Melinda se divorciaron oficialmente en 2021 después de 27 años de matrimonio.

Los medios estadounidenses informaron que antes de su separación, Melinda French Gates estaba perturbada por la relación de su marido con Epstein. Después de que se anunció el divorcio, Bill Gates admitió haber tenido una aventura con una empleada de Microsoft en 2019.

Acusación de enfermedad infecciosa de Bill Gates

De los 3 millones de documentos difundidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, hay un archivo que contiene dos correos electrónicos escritos por Epstein. Aunque no está claro si los correos electrónicos alguna vez fueron enviados a Gates o no, ambos correos electrónicos fueron enviados desde la cuenta de correo electrónico de Epstein y de regreso a la misma cuenta. No parece haber una dirección de correo electrónico asociada con Gates y ninguna está firmada.

Uno de los correos electrónicos estaba escrito como si fuera una carta de renuncia de Bill y Melinda Gates Foundation, y contiene quejas sobre tener que conseguir medicamentos para Bill para superar los efectos del sexo con una mujer rusa.