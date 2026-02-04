El vestuario del Real Madrid no está del todo seguro sobre Arbeloa

VIVA – Gerente real madrid, Álvaro ArbeloaEnfrentó dinámicas internas en el club al inicio de su mandato en el Santiago Bernabéu luego de que una serie de decisiones técnicas provocaron tensiones en el vestuario, a pesar de que el equipo comenzó a mostrar mejores resultados en La Liga.

Arbeloa tuvo un comienzo complicado tras la eliminación del Real Madrid Copa del Rey en su debut ante el Albacete y no logró meterse entre los ocho primeros Campeones de Liga. Sin embargo, logró reducir a un punto la diferencia de puntos con el Barcelona en la clasificación de La Liga.

Informe Cadena SER afirmó que Arbeloa ha intentado mejorar el ambiente en el vestuario, que ya había sido tenso durante su etapa como dirigente Xabi Alonso. Se dice que el club considera que el cambio de entrenador es la decisión correcta, y Arbeloa intenta generar cercanía con los jugadores, aunque algunos piensan que es demasiado.

En el camino, Arbeloa realizó una serie de cambios en la selección de jugadores. Algunas de estas decisiones conmocionaron al vestuario, incluso durante la derrota por 4-2 ante el Benfica, cuando Dani Ceballos no fue utilizado en absoluto, mientras que Jorge Cestero del Castilla fue introducido en los minutos finales.

Los jugadores dijeron que esta situación se la transmitieron directamente a Arbeloa. En el siguiente partido contra el Rayo Vallecano, Ceballos finalmente entró como suplente en la segunda parte, lo que fue visto como un esfuerzo por sofocar el descontento interno.

Sin embargo, las disposiciones tácticas de Arbeloa no han convencido del todo a la plantilla. Se afirma que no ha realizado cambios tácticos significativos, mientras que los jugadores esperan un planteamiento más claro y decisivo en el campo.

Esta tensión se reflejó tras la victoria por 2-1 sobre el Rayo Vallecano, cuando Arbeloa llegó tarde a una rueda de prensa porque estaba envuelto en una larga y dura discusión con los jugadores sobre sustituciones y elecciones tácticas.

El informe también afirma que Arbeloa aún no se considera una solución a largo plazo. Internamente, se le considera más bien un entrenador interino del Castilla, y su futuro podría reevaluarse en verano.

Tras dos semanas sin partido, Arbeloa y el preparador físico Antonio Pintus tienen la oportunidad de mejorar en los entrenamientos. Sin embargo, sin una mejora clara, se dice que su posición como entrenador del Real Madrid corre el riesgo de debilitarse aún más.