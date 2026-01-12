Rizky Ridho felicita a Persib, Persija está lista para responder en Yakarta

Bandung, VIVA – Capitán persia Jacarta, Rizky Ridhote felicito por tu victoria persib Bandung en la jornada 17 Superliga 2025/2026. En el partido que tuvo lugar en el estadio Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Gedebage, Bandung, el domingo, Maung Bandung ganó por poco con un marcador de 1-0.

Después del partido, Ridho expresó su agradecimiento a Persib por conseguir los tres puntos, al tiempo que subrayó que Persija espera con ansias el segundo encuentro contra su eterno rival, que se celebrará en Yakarta el 10 de mayo.

«Quiero felicitar a Persib Bandung por conseguir los tres puntos. Gracias por su bienvenida y les esperamos en Yakarta», dijo Rizky Ridho en la conferencia de prensa posterior al partido en GBLA según informó Antara.

El único gol de la victoria de Persib lo marcó Beckham Putra en el minuto cinco. El gol partió de un error de anticipación de Bruno Tubarao al afrontar un centro de Berguinho, que luego Beckham aprovechó para batir al portero de Persija.

Persija intentó con todas sus fuerzas igualar en el resto de la primera parte, pero varias oportunidades no lograron generar goles. Al entrar en la segunda mitad, los esfuerzos del equipo Kemayoran Tiger se volvieron cada vez más difíciles después de tener que jugar con diez jugadores.

Bruno Tubarao recibió una tarjeta roja directa del árbitro después de pisar deliberadamente el pie de Beckham Putra, que yacía en el campo. El incidente se produjo después de que Tubarao cometiera por primera vez una infracción contra el jugador número siete.

El entrenador del Persija Jakarta, Mauricio Souza, admitió que su equipo tuvo dificultades para entrar en la portería del Persib debido a la sólida defensa de Maung Bandung. Persib figura actualmente como el equipo con mejor historial defensivo de la Superliga, concediendo sólo 11 goles en 17 partidos.

«Sabemos que Persib Bandung es un equipo que defiende bien. Depende del contraataque. Y perdimos este partido por dos errores individuales», afirmó el técnico brasileño.

Los tres puntos adicionales de esta victoria hicieron que Persib Bandung acumulara 38 puntos, desplazando al Borneo FC de la cima de la clasificación y asegurándose como campeón de la temporada 2025/2026 de la Superliga.

Está previsto que ambos equipos comiencen la segunda ronda de partidos en las próximas dos semanas. Persib recibirá al PSBS Biak el 25 de enero, mientras que Persija Jakarta jugará por primera vez en casa contra el Madura United el 23 de enero.