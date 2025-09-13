Darren Fletcher continúa con un comienzo impecable en el nuevo papel de Manchester United – ‘realmente emocionado’

Los U18 de Man Utd hicieron un comienzo impresionante de 2025/26 y reclamaron una victoria contra Burnley el sábado.

Darren Fletcher fue nombrado U18 Baas en el verano. (Imagen: 2025 Manchester United)

Los menores de 18 años del Manchester United ampliaron su comienzo impecable de la nueva temporada el sábado.

Los U18 ganaron 1-0 contra Burnley en Carrington gracias a una penalización tardía de Jim Thwaites, quien se aseguró de que el equipo de Darren Fletcher haya tomado puntos máximos de cuatro juegos de liga en este período.

El partido pareció terminar en un punto muerto hasta que JJ Gabriel ganó una penalización con tres minutos por jugar. Gabriel tiene solo 14 años, pero el joven altamente talentoso ahora es un abridor permanente para los U18.

Gabriel y su familia fueron presentados a Ruben Amorim el mes pasado. Amorim posó para una foto con el joven, que ya ha sido inclinado para llegar a la cima del juego.

United invitó a Gabriel a ver el partido inicial de la temporada contra el Arsenal en la caja de los directores, después de la decisión del adolescente de unir su futuro al club durante al menos los próximos dos años.

Las perspectivas de la academia generalmente no serían invitadas a conocer a Amorim y ver un partido de la Premier League en la caja del director, pero la sensación es que Gabriel no es un talento normal.

Fletcher tiene un equipo talentoso a su disposición y quiere ganar el U18 Premier League North esta temporada.

El ex centrocampista sucedió a Adam Lawrence como jefe de U18 en el verano. «Realmente lo disfruté», dijo Fletcher sobre su nuevo papel el mes pasado. “Desde la primera vez juntos en Alemania en la oficina central de Adidas, los niños han sido fantásticos.

«Tuvimos partidos de pretemporada en Carrington y luego fuimos a Zagreb, y los niveles de rendimiento, la actitud, la aplicación, en cada juego con el que fueron un verdadero placer trabajar, así que realmente lo disfruto.

«Es bueno liderar, estar a cargo de su propio equipo. Siempre fui un papel de apoyo antes, así que sentí que para la siguiente fase de mi desarrollo como entrenador era importante que dirigía un grupo, y con la partida de Adam Lawrence, la oportunidad que estuvo disponible y fue lógica de varias razones.

«Estoy muy emocionado de estar en la hierba todos los días, trabajar con el equipo, implementar el estilo de Manchester United, implementar ideas de clubes, además de algunas de mis propias ideas y fue muy divertido. Y lo más agradable es la aplicación de los jugadores y la aceptación y realmente disfruto verlas jugando el camino de la United».

Después de vencer a Brighton Fletcher dijo: «Les mostré viejos clips de [Wayne] Rooney, [Cristiano] Ronaldo y Ji-Sung Park, las contrapartes y [Ryan] Risas y [Andrei] Kankelskis también trata de mostrar un poco del hombre del hombre. Y eso salió hoy.

“Si los equipos quieren venir e intentar tratar de presionarnos, tenemos la oportunidad de jugar a su alrededor, y si quieren dejar una altura, podemos ser devastadores.

«Está disfrutando del desafío de las diferentes cosas que Brighton ha traído hoy y se trata de dar a los jugadores de antemano, pero luego los jugadores lo reconocen y resuelven el problema».

