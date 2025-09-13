Las compras en línea pueden ser una pesadilla si ignora esto después del pago

Yakarta, Viva – Compras en línea Idealmente, facilita la vida: seleccione elementos, haga clic en el pago, espere. Pero según la última encuesta (julio -agosto de 2025), la realidad es diferente.

Seis de cada diez consumidores en Indonesia han experimentado obstáculos después de comprar en línea, y la mayoría de los problemas realmente surgen después de que se complete la transacción.

Esto incluye a los clientes en el mercado con un porcentaje del 75 por ciento, agente de viajes en línea (OTA) 51 por ciento, supermercados en línea con un porcentaje del 68 por ciento, y el hogar y la vida en línea con un porcentaje del 63 por ciento.

A partir del paquete que llega más tiempo que las estimaciones, los productos que no coinciden con las expectativas, para retrasar el servicio al cliente, la fase posterior a la compra es a menudo una fuente de ansiedad.

De hecho, ahí es donde realmente se prueba la experiencia del cliente. Al ver este fenómeno, PT Global Digital Niaga TBK (Blibli) A través del ecosistema omnicanal integrado, los boletos blibli están presentes para proporcionar respuestas.

Este ecosistema presenta una sinergia estratégica entre Blibli, Tiket.com, Ranch Market y Decoruma, para que los clientes puedan disfrutar de la facilidad de comprar en plataformas con experiencias más completas.

No solo se centra en el proceso de transacción, el ecosistema de Ticket Blibli también presta especial atención a la fase posterior a la compra de etapas importantes que determinan la satisfacción al tiempo de construir la lealtad del cliente.

«Comprar no es solo una cuestión de pago. Para nosotros, la experiencia real comienza desde la calma de los pedidos que se esperan hasta la solución rápida si hay obstáculos», dijo Nazrya Ocora, Jefe de Relaciones Públicas Blibli.

Muchas personas piensan que la experiencia de compra en línea está terminada al hacer clic en el botón de pago. De hecho, es precisamente después de que comienza el viaje real.

Desde esperar el paquete, asegurarse de que los productos sean como se esperaba, hasta el asunto de los retornos cuando hay obstáculos, la fase posterior a la compra a menudo preocupa a los clientes.

Para que usted no sea uno de los seis de los diez consumidores que todavía están mareados después de la pago, aquí hay algunos consejos comunes para compras en línea más tranquilas:

1. Mantener la seguridad de la transacción digital

Al comprar en línea, la seguridad de los datos personales y los métodos de pago son tan importantes como los bienes comprados.

Use una plataforma que tenga un sistema de pago confiable y protección de datos, para que no se preocupara por las fugas de información o las transacciones fallidas.

El boleto del ecosistema Blibli, por ejemplo, presenta varias opciones de pago oficiales y seguridad garantizada, completa con protección adicional para cada transacción.

2. Seleccione Servicio al cliente receptivo

A veces, los problemas no se pueden evitar comenzar desde el paquete tarde a cambios en el plan repentino. Lo que distingue la experiencia de compra es qué tan rápido se puede resolver el problema.

Asegúrese de que la plataforma que elija tenga un servicio al cliente que sea fácil de contactar y que esté completamente alerta de ayuda. Especialmente si necesita cosas repentinas en el boleto del ecosistema Blibli.

Hay una serie de opciones, como el servicio al cliente disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana en Blibli, o el boleto de halo en Tiket.com que ofrece soluciones instantáneas a los consumidores asegurando que cada problema se resuelva un máximo de 1 hora.

3. Siempre lea otras reseñas de clientes

La revisión puede ser un determinante importante antes de decidir comprar. Desde la calidad de los bienes, la precisión del envío, hasta las respuestas de servicio al cliente, las revisiones ayudan a minimizar el riesgo.

Las plataformas que mantienen constantemente los estándares de calidad del producto, como en Blibli y también en el mercado del rancho, cada una de las cuales tiene una garantía de entrega oportuna, proporciona una calma adicional porque los clientes saben lo que obtienen.

4. Aproveche la oportunidad de probar o consultar

Para comprar productos grandes como electrónica o muebles, es importante garantizar la compatibilidad y la protección antes de las transacciones. Elija una plataforma que proporcione acceso para probar una consulta directa o fácil, tanto en línea como fuera de línea.

Con el soporte de la red de servicios omnicanal, el centro de experiencia y la protección completa, el boleto del ecosistema Blibli intenta mantener la comodidad del cliente en cada etapa. La última encuesta realizada por el período de julio de 2025 fue realizada por la bobina.