Un asesinado en un fuego en Jomblang Semarang

SEMARANG (Antara) – Una persona murió en un incendio que quemó dos casas en un asentamiento densamente poblado en el área de Perbalan Jomblang, Semarang City, Central Java, el sábado.

El presidente de RW 2 Candi Village, Siswanto, dijo que el incidente del incendio se descubrió por primera vez a las 4:40 pm WIB. La víctima murió en nombre de Siti Kotimah (67), un residente de la casa golpeado por un incendio.

«Los residentes descubrieron que la casa de la víctima ya estaba ardiendo. Anteriormente no sabía que había gente en la casa», dijo.

Los residentes que intentan poner el fuego manualmente con la ayuda de un cubo y agua del río pueden controlar el fuego para no extenderse a la casa circundante.

Dijo que el camión de bomberos que recibió el informe sobre el incidente tuvo dificultades para llegar a la escena debido al acceso aterrador al acceso.

Después del incendio, los oficiales encontraron los cuerpos de la víctima en el baño.

«La información es la víctima en casa porque su hijo regresa a la aldea», agregó.

Siswanto no ha recibido ninguna información sobre la causa del incendio. Mientras que el cuerpo de la víctima fue enterrado de inmediato después de que fue evacuado por oficiales.